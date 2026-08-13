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Dünya

Pentagon'dan Orta Doğu'da kritik hamle! ABD uçak gemisinin yerini değiştiriyor

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Pentagon'dan Orta Doğu'da kritik hamle! ABD uçak gemisinin yerini değiştiriyor

Pentagon'un, İran'la devam eden gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki uçak gemisi görevinde değişikliğe hazırlandığı iddia edildi. ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, 250 günden uzun süredir bölgede bulunan USS Abraham Lincoln'ün yerini USS George Washington alacak.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, İran'la yaşanan gerilimin sürdüğü Orta Doğu'daki uçak gemisi görevinde rotasyona gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon bölgedeki uçak gemilerinden birinin görev değişimi için son hazırlıklarını yürütüyor. Bu kapsamda, 250 günden fazla süredir Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine USS George Washington uçak gemisinin gönderilmesi planlanıyor.

ABD'li yetkililer, USS George Washington'ın bölgeye gönderilmesinin önceden planlanan bir rotasyon kapsamında gerçekleştirileceğini ve USS Abraham Lincoln'ün bir süre bakıma alınacağını ileri sürdü.

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YOLA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Halen Pasifik bölgesinde görev yapan USS George Washington'ın yakın zamanda Orta Doğu'ya doğru hareket etmesinin beklendiği belirtildi.

USS Abraham Lincoln'ün uzun süren görevi ise daha önce ABD Kongresi'nde de gündeme gelmişti. Bazı Kongre üyeleri, 250 günü aşan görev süresi nedeniyle gemideki hayat koşullarına ilişkin endişelerini dile getirmişti.

İRAN OPERASYONLARINDA GÖREV ALDI

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te planlı görevine başlamış, ABD'nin İran'a yönelik savaşının öncesinde ocak ayında Orta Doğu'ya yönlendirilmişti.

Uçak gemisinin daha sonra ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında görev aldığı ve İran limanlarına uygulanan ablukaya katıldığı aktarıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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