İran Devrim Muhafızları Ordusu, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin seyir füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi’nden yapılan resmi açıklamada, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan karadan denize seyir füzeleri ateşlendiği iddia edildi.

İran’dan ABD uçak gemisine füze saldırısı: "USS Abraham Lincoln’ü vurduk!"

"SÜREKLİ İZLİYORUZ, TEKRAR VURACAĞIZ"

Devrim Muhafızları, saldırının bir defaya mahsus olmadığına değinerek, uçak gemisinin anlık olarak takip edildiği ve İran füze sistemlerinin menziline girdiği her an yeniden hedef alınacağı açıkladı.

İranlı general açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Düşman Abraham Lincoln filosunun performansı ve hareketleri sürekli olarak izlenmektedir ve düşman filosu füze sistemlerinin menziline girer girmez İran donanması tarafından ezici saldırıların hedefi olacaktır."

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin hedef alındığını ve saldırıdan sonra operasyonel menzilden kaçtığını öne sürmüştü.

ABD ordusu ise uçak gemisinin saldırıya uğradığına dair İran'dan gelen açıklamaların doğru olmadığını iddia etmişti.

