İBB soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in 2 şoförü gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında eski Başkan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in de bulunduğu 5’i tutuklu 41 şüpheli, 16 Mart günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

702 SAYFALIK İDDİANAME

702 sayfalık iddianamede suç unsuru tespit edilen 26 eylem yer almış, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek için "nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "suçu meslek edinen kişi" suçlamaları yöneltilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü ‘yolsuzluk’ soruşturması devam ederken yeni bir gelişme daha yaşandı.

BÖCEK'İN 2 ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü Antalya'da gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri için emniyete getirileceği öğrenildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Muhittin Böcek, büyükşehir belediye başkanlığı görevine ilde yaşayan her iki kişiden birinin oyunu alarak seçildiğini söylemişti. Belediyenin, sürekli mülkiye başmüfettişleri ve Sayıştay tarafından denetlendiğini belirten Böcek, yaptıkları ihalelerde bir usulsüzlük bulunmadığını savunmuştu.

"HİÇBİR AKRABAMI ZENGİN ETMEDİM"

Böcek, "Yakınlarımı zengin etmedim. Hatta yeğenimin şirketi konkordato ilan etti. Yeğenimin daireleri satılıyor. Hiçbir akrabamı zengin etmedim. Bugün iddialarla ilgili yüce mahkemeye hesap vereceğim. Hayatım boyunca bir gün sağlık raporu almadım. Tutuklandığımdan beri 10 defa hastaneye kaldırıldım. 5 Temmuz'da tutuklandığımda 5 ilaç kullanıyordum. Doktorlarıma muayene olamadım. Yaşamak istiyorum. Kalp, astım, böbrek ve prostat hastalıklarım var. Tutuklandığımda alnım açık başım dik cezaevine girdim. Vücudumda, geçirdiğim Kovid-19'dan hastalıklar kaldı. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Acil olarak sağlığımla ilgili tedavi olmak istiyorum" demişti.

Böcek, iddianamede yer alan eylemlerle ilgili mahkeme başkanının soruları üzerine Anadolu Reklam firması sahibi Y.Y'nin 2024 yerel seçimleri sırasında yaptığı iddia edilen ödemelerden haberinin olmadığını öne sürerek suçlu olmadığını savunmuştu.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluklarının devamına, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar vermişti.





