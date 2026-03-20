Özgür Özel’e 50 milyon lira rüşvet vererek aday olduğu iddia edilen Muhittin Böcek’in CHP lideriyle Manisa’daki sır görüşmesinin trafik kayıtları ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ - Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Muhittin Böcek’ten bir benzinlikte para aldığına dair iddialarının ardından Böcek’in 15 Ocak 2024 tarihindeki Manisa ziyaretiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Adli kaynaklar, söz konusu tarihte, 07 ABB 008 plakalı Audi A8L ile 07 BAR 174 plakalı Skoda Superb marka iki ayrı aracın öncü-artçı düzeninde hareket ettiğini açıkladı.

BAŞKA ZİYARET YOK

Kaynaklar, araçların 08.15-08.20 saatleri arasında Antalya’dan birlikte çıkış yaptığı, kısa süre sonra 08.40’ta Korkuteli PTS noktasından geçtikleri ve ardından Denizli-Alaşehir güzergâhını kullanarak Manisa’ya ulaştıklarının belirlendiğini ifade etti.

Baz kayıtlarına göre, Muhittin Böcek’in saat 11.20 civarında Manisa’ya geldiği, gün boyunca ise Şehzadeler-Yunusemre ilçelerinde saat 17.00’ye kadar bulunduğu tespit edildi. Her iki aracın da aynı gün saat 17.00 civarında Manisa’dan ayrıldığı görüldü.

2024 yılı içerisinde yalnızca bu tarihte Manisa’ya gittiği, başka herhangi bir Manisa ziyaretinin bulunmadığı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası