İhlas Haber Ajansı
UEFA duyurdu: Atilla Karaoğlan'ın görev alacağı maç belli oldu
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Kazakistan ile Slovakya takımları arasında 27 Mart Cuma günü oynanacak müsabakada görev yapacak.
Spor
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Kazakistan ile Slovakya arasındaki müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Karşılaşma, 27 Mart Cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak.
- Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.
- Maçın 4'üncü hakemi Ayberk Demirbaş olacak.
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Kazakistan ile Slovakya karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
27 Mart Cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıları Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil olacak.
Türkistan Arena Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Ayberk Demirbaş, 4'üncü hakem olarak görev alacak.
