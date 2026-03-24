FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, İtalya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Tur A2 Grup müsabakalarında görev yapacak.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 25-31 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek

Turnuvada İtalya, Portekiz, İzlanda ve Romanya yer alacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran, bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

