UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, İtalya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Tur A2 Grup müsabakalarında görev yapacak.
UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 25-31 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek. FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır ile yardımcı hakem Bersan Duran, turnuvada görev alacak.
Turnuvada İtalya, Portekiz, İzlanda ve Romanya yer alacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran, bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.
