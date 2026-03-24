İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı. Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı karar destek algoritmasıyla hazırlanan haritaya göre sel riskinin en fazla olduğu ilçe Fatih, e n az olduğu ilçe ise Adalar oldu . Risk haritasındaki diğer ilçeler ve risk oranları neler? İşte detaylar…

İTÜ ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) işbirliğiyle hazırlanan "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" başlıklı çalışmanın sonuçları dikkat çekti. Çalışmaya göre, sel riskinin en az olduğu ilçeler ise Adalar, Şile, Silivri, Sarıyer ve Çekmeköy olarak belirlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu, İstanbul ilçelerindeki sel riskini değerlendirdi. Yapay zeka kullanarak belirlenen analize göre, İstanbul’da sel riskinin en yüksek olduğu ilk 5 ilçe sırasıyla Fatih, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören ve Beyoğlu oldu.

Ekmekcioğlu, " Tehlike bağlamında yaklaşık 15 farklı göstergeyi, risk bağlamında ise hem kırılganlık hem de maruziyet olarak toplamda yaklaşık 20 göstergeyi ilçe bazlı olarak belirledik. Her bir göstergeye ilişkin verileri toplayarak analiz ettik ve İstanbul genelinde sel riskinin mekansal dağılımını ortaya koyduk. " dedi.

AVRUPA YAKASI'NDA RİSK DAHA FAZLA

Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Sarıyer'in bazı bölgeleri ile Anadolu Yakası’nda Şile’de sel riskinin görece daha az olduğunu belirten Ekmekcioğlu, şunları söyledi:

İstanbul'un özellikle merkez kuşağına baktığımızda yani nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Esenler, Güngören, Bağcılar gibi bölgelere baktığımızda buralarda sel riskinin fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bizi aynı zamanda bu noktada geçmişte meydana gelmiş kronik sel baskınları doğruluyor. Yine keza Fatih'i de buna örnek verebiliriz. Avrupa Yakası'nda bu ilçelerden bahsedebiliriz. Anadolu Yakası'na geldiğimizde de Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy gibi ilçelerde sel riskinin Anadolu Yakası içerisinde yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Avrupa Yakası'ndaki ilçelerle kıyaslandığında burada sel riskinin biraz daha düşük olduğunu gözlemliyoruz.