İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 33 yaşındaki Avusturyalı stoper David Alaba ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid ve David Alaba, mevcut sezonun sonunda kulübümüzdeki oyunculuk kariyerine son verme konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Real Madrid, tarihimizin en başarılı dönemlerinden birine imza atan takımın parçası olan oyuncuya şükranlarını sunar. David Alaba, 5 sezonda 131 maçta formamızı giydi ve bu süre zarfında 11 kupa kazandı." bilgisi paylaşıldı.

