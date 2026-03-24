İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin 7 kişi tutuklandı. Acılı anne, davadan vazgeçmeleri için kendilerine ev teklif edildiğini belirterek, "Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?" dedi.

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakın arkadaşı Rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabulucu olan Kundakçı, görüşmeye gittiği esnada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kundakçı'nın cenazesi memleketi Sakarya'da toprağa verilirken, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Kalaycıoğlu'nun annesi ve türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesini isyan ettiren teklif! 'Ev' iddiası gündem oldu

"BENİM EVE BARKA İHTİYACIM YOK"

Oğlunun mezarına giden anne Kundakçı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davadan vazgeçmek için kendilerine ev teklifinde bulunulduğunu belirten acılı anne, "Size ev alırlar, davadan vazgeçersiniz diyor. Benim paraya pula ihtiyacım yok ki ya. Benim eve barka ihtiyacım yok ki. Ben niye oğlumun kanı için parayı kabul edeyim? Böyle bir saçmalık mı olur?" dedi.

"Benim çocuğumun yanı benim evim artık" diyen anne Kundakçı, "Bana ev teklif ediyor davadan vazgeçeyim diye. Ben niye vazgeçeyim sonuna kadar! Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?" diyerek serzenişte bulundu.

