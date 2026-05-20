Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan Başbakanı İdris'i kabulünde, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanım Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini, Sudan'a insani yardımların artarak devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Kabulde, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular görüşüldü.
İLİŞKİLERİ İLERİYE TAŞIMA HEDEFİ TEYİT EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasındaki münasebetlerin, atılan ve atılacak adımlarla daha ileriye taşınmasının hedeflendiğini belirtti.
SUDAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE TAM DESTEK
Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve normalleşmenin sağlanması için gayret gösterdiğini, ateşkesin tesisi ile kapsamlı bir siyasi sürecin oluşumu için ortaya konan diplomatik çabaları desteklediğimizi, bu zaman zarfında da Sudanlı kardeşlerimizin acılarını hafifletecek insani yardımların, artarak devam edeceğini belirtti.