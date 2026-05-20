Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında gündeme ve dünyaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet partisi CHP'ye de yüklenen Erdoğan, toplantının ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı.

"KONUŞMANIZ VEDA MI SEÇİME HAZIRLIK MI?"

Erdoğan'a bir gazeteci "Konuşmanız çok duygusaldı, veda mıydı yoksa seçime hazırlık mı?" diye sordu. Erdoğan ise o anlarda yanlarında bulunan muhabire dönerek "Ne diyorsun, konuşmam veda gibi miydi?" dedi. Muhabir ise "Veda değil başlangıç gibiydi" ifadelerini kullandı. Bu sözleri onaylayan Erdoğan, gülümseyerek gazetecilerin yanından ayrıldı.

"EŞİM NE DERSE..."

TBMM koridorlarında yürüyen Erdoğan başka bir gazetecinin "Bayramda İstanbul'da mısınız?" sorusuna ise "Daha belli değil, eşim bakalım ne der" cevabını verdi.

