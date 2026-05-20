ABD’nin San Diego kentindeki İslam Merkezi’ne düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganlardan biri olan Cain Lee Clark’ın videosu sosyal medyada paylaşılırken, saldırı anına ait görüntüler de gündem oldu.

ABD’nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı dünya gündemine bomba gibi düştü. Saldırganlardan biri olduğu belirtilen Cain Lee Clark’ın saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıkarken, saldırı anına ilişkin yeni videolar da sosyal medyada yayıldı.

SALDIRI CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞMİŞ

Paylaşılan görüntülerde, iki saldırganın ellerinde silahlarla binaya girerek etrafa ateş açtığı anlar yer aldı. Canlı yayın olduğu öne sürülen görüntülerin, 18 Mayıs’ta San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen saldırının şüphelilerine ait olduğu iddia edildi.

FBI yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, saldırganların 17 ve 18 yaşlarında olduğunu ve internet üzerinden tanıştıklarını açıkladı. Yetkililer, iki zanlının İslam karşıtı ve farklı dinleri hedef alan nefret içeriklerini paylaştıklarını, çeşitli aşırılık yanlısı forumlarda aktif olduklarını belirtti.

Soruşturma kapsamında saldırganlarla bağlantılı evlerde yapılan aramalarda toplam 30 ateşli silah ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, zanlıların başka saldırı planlarının olup olmadığının da araştırıldığını kaydetti.

San Diego’daki İslam Merkezi’ne 18 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından iki saldırganın intihar ettiği açıklanırken, saldırının nefret suçu kapsamında soruşturulduğu bildirildi.

