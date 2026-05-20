TikTok’ta 11 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü fenomen Dan Thy, lösemiye yakalandığını açıkladı. Genç yaşta acı haberle sarsılan içerik üreticisi, son yıllarda oldukça düzensiz bir hayat yaşadığını itiraf ederek genç takipçilerini uyardı.

Çektiği makyaj videolarıyla dünya çapında geniş bir kitleye ulaşan TikTok fenomeni Dan Thy, 18 Mayıs’ta yayınladığı bir videoyla hayranlarına lösemi teşhisi aldığını duyurdu. 11,3 milyon takipçisi olan genç içerik üreticisi, kemoterapi sürecine başlayacağını ve bu zorlu süreçte takipçilerinden anlayış ve destek beklediğini ifade etti.

"ÜÇ YILDIR NEREDEYSE HİÇ SU İÇMEDİM"

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, yıllardır çok düzensiz ve sağlıksız bir hayat sürdürdüğünü itiraf eden fenomen, içerik üretmek uğruna sabahlara kadar uyumadığını, son üç yıldır neredeyse hiç su içmeyip bunun yerine günde 4-5 bardak "bubble tea" (baloncuklu çay) tükettiğini açıkladı.

11 milyon takipçili ünlü fenomen lösemiye yakalandı! Gençleri o videoyla uyardı: Yapmayın

Geçmişte çok sayıda estetik operasyon geçirdiğini de anlatan Thy, genç yaşta sağlık sinyallerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Amacının sempati toplamak olmadığını vurgulayan genç kadın, bu süreçte işlerine ara vermek zorunda kalabileceğini ve gençlere sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda örnek olmak istediğini belirtti.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Daha önce geçirdiği estetik operasyonlarla da gündeme gelen fenomenin bu paylaşımı kısa sürede 1 milyondan fazla izlenirken, altına binlerce destek ve 'geçmiş olsun' mesajı yağdı.

11 milyon takipçili ünlü fenomen lösemiye yakalandı! Gençleri o videoyla uyardı: Yapmayın

Genç yaşta yakalandığı ağır hastalığa rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Thy, lösemiyle sonuna kadar mücadele edeceğini vurguladı. Sağlık durumu elverdiğince takipçilerini bilgilendirmeye devam edeceğini belirten fenomen, tedavisinin ardından çok daha sağlıklı bir şekilde ekranlara ve içerik üretmeye geri dönmeyi hedeflediğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası