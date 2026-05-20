Yılbaşından bu yana 2,50 liradan fazla yükselen dolar kuruyla ilgili yeni bir tahmin geldi. Dünyaca ünlü banka HSBC, yıl sonu tahminini 2 lira yukarı çekti. İşte HSBC'nin güncel dolar/TL tahmini...

İngiltere merkezli banka HSBC'den Türkiye ile ilgili yeni bir rapor geldi. Banka dolar/TL kuruna ilişkin 2026 sonu tahminini güncelledi.

DOLAR 5 AYDA 2,64 LİRA YÜKSELTTİ

Dolar şu sıralar 45,59 lira seviyesinde bulunuyor. Yılbaşından bu yana 2 lira 64 kuruş artan kurun, önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği ise herkes tarafından merak ediliyor.

HSBC'NİN 2026 SONU DOLAR TAHMİNİ

HSBC tarafından yayınlanan 19 Mayıs tarihli raporda, yıl sonu dolar tahmini 48 TL'den 50 TL'ye yükseltildi. Banka, revizyonun arkasında enflasyon dinamikleri ve reel kur baskısının etkili olduğunu belirtti.

TCMB'DEN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Raporda, Merkez Bankası’nın mevcut döviz politikası yaklaşımında kısa vadede belirgin bir değişiklik beklenmediği ifade edildi. TCMB’nin 14 Mayıs’taki Enflasyon Raporu toplantısında da mevcut kur politikasını koruyacağı yönünde mesaj verdiği hatırlatıldı.

ENFLASYON-KUR DENGESİ TL ALEYHİNE DÖNÜYOR

HSBC’ye göre dolar/TL tahminindeki yukarı yönlü revizyonun ilk nedeni, enflasyon ile kur arasındaki ilişkinin Türk lirası açısından bozulmaya başlaması oldu.

2026’nın ilk dört ayında enflasyonun yüzde 14,6 arttığına dikkat çekilen raporda, TCMB Beklenti Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yaklaşık yüzde 29 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18’den yüzde 26’ya yükseltmişti. HSBC Ekonomi Araştırmaları’nın yüzde 26,8’lik enflasyon tahmininin de Merkez Bankası projeksiyonuna yakın seyrettiği belirtildi.

REEL KUR BASKISI ÖNE ÇIKTI

Raporda öne çıkan ikinci unsur ise reel efektif döviz kuru baskısı oldu. Türk lirasının nisan ayında aylık bazda yüzde 1,5, yıl başından bu yana ise yüzde 7,4 oranında reel değer kazandığına işaret edildi.

HSBC, geçen yılın aynı döneminde daha yatay seyreden kur görünümüne kıyasla bu hareketin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Bankaya göre mevcut tablo, ihracatçıların rekabet gücü ve dış denge açısından tartışmaları artırabilecek bir sürece işaret ediyor.

“MEVCUT DİNAMİKLER SÜRDÜRÜLEBİLİR GÖRÜNMÜYOR”

HSBC raporunda, TL’deki reel değerlenmenin devam etmesinin mevcut ekonomik dengeler açısından sürdürülebilir olmayabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Banka, kur politikasına ilişkin mevcut yaklaşımın korunması halinde dış rekabet gücü üzerindeki baskının daha fazla gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

