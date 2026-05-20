Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine büyük bir zam geliyor. Zammın ardından motorinin litresi yeniden 70 lira seviyesini aşacak.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Petroldeki dalgalanma ise akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Brent petrolün varil fiyatının 110 doların üzerine çıkmasıyla akaryakıta yeni bir zam daha göründü.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor. Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıta zam! Litresi yeniden 70 lirayı aşacak

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Motorinin litresi 1 lira 74 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin fiyatı Batı'daki şehirlerde 69-70 lira bandına, Doğu'daki şehirlerde ise 71-72 lira bandına çıkacak.

20 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 65.02 67.48 33.89 İstanbul Anadolu 64.86 67.32 33.29 Ankara 65.99 68.59 33.87 İzmir 66.27 68.86 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası