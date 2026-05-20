ABD basını çok konuşulacak İran planını yazdı. Savaşın ilk aşamasındaki gizli hedef İran'da Hasan Ruhani'den önce 2005-2013 yıllarında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan sert çizgideki eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ı Tahran’daki ev hapsinden kaçırarak ülkenin yeni lideri olarak göreve getirmekti. Ancak İsrail komandolarının düzenlediği ve "hapishane kaçışı" olarak nitelendirilen operasyon, Ahmedinejad'ın yaralanmasıyla fiyaskoyla sonuçlandı.

Savaşın ilk günlerinde İsrail hava saldırıları sonucu İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürülmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump kamuoyuna yaptığı açıklamada İran’ı "içeriden birinin" devralmasının en iyi seçenek olduğunu söylemişti.

New York Times’ın ele geçirdiği istihbarat raporlarına göre, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin Tahran'da rejim değişikliği sonrası göreve getirmek istediği ismin Mahmud Ahmedinejad olduğu öğrenildi.

Geçmişte "İsrail’i haritadan silme" çağrılarıyla tanınan ve nükleer programın en radikal savunucularından olan Ahmedinejad’ın seçilmesi, bazı Amerikalı yetkililer arasında derin şüpheyle karşılansa da Trump’ın danışmanları büyük bir risk alarak plana destek verdi.

Trump İranda o ismi seçmişti! Mossadın hatası gizli operasyonu altüst etti: ABD basını Beyaz Sarayın 3 aşamalı fiyaskosunu yazdı

Trump yönetiminin, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun yakalanmasının ardından Delcy Rodriguez ile kurulan yakın iş birliği modelini Tahran’da Ahmedinejad üzerinden tekrarlanacaktı.

Trump İranda o ismi seçmişti! Mossadın hatası gizli operasyonu altüst etti: ABD basını Beyaz Sarayın 3 aşamalı fiyaskosunu yazdı

EV HAPSİNDEN KAÇIRMA OPERASYONU TERS TEPTİ

Son yıllarda İran’daki teokratik yönetimle köprüleri tamamen atan, yolsuzluk suçlamaları yönelten ve son üç cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı Muhafız Konseyi tarafından engellenen Ahmedinejad, Tahran’ın Narmak bölgesindeki evinde sıkı bir gözetim altında tutuluyordu. İsrail Hava Kuvvetleri, savaşa girilmeden önce bu plana razı edildiği belirtilen Ahmedinejad’ı serbest bırakmak için evin girişindeki Devrim Muhafızları karakolunu bombaladı.

Trump İranda o ismi seçmişti! Mossadın hatası gizli operasyonu altüst etti: ABD basını Beyaz Sarayın 3 aşamalı fiyaskosunu yazdı

Fiilen bir "hapishane kaçışı" olarak tasarlanan operasyonda, Ahmedinejad'ı evinde kilitli tutan muhafızlar öldürülürken, eski cumhurbaşkanı saldırıdan kıl payı kurtuldu ancak yaralandı. Yaşanan bu travmanın ardından rejim değişikliği planına olan inancını kaybeden Ahmedinejad, o günden beri kayıplara karıştı.

Trump İranda o ismi seçmişti! Mossadın hatası gizli operasyonu altüst etti: ABD basını Beyaz Sarayın 3 aşamalı fiyaskosunu yazdı

ÜÇ AŞAMALI DESTANSI ÖFKE OPERASYONU NASIL ÇÖKTÜ?

İsrailli savunma yetkililerinden sızan bilgilere göre Mossad, savaşın başında üç aşamalı bir strateji kurgulamıştı. Planın ilk aşaması hava saldırılarıyla Hamaney dahil teokratik elitleri yok etmek ve Kürt grupları sahaya sürmek üzerine kuruluydu. İkinci aşamada ise siber operasyonlar ve algı kampanyalarıyla rejim istikrarsızlaştırılacak, elektrik gibi kritik altyapıların çökmesiyle halk isyanı tetiklenecekti.

Üçüncü ve son aşamada ise çöken yönetimin yerine Ahmedinejad liderliğindeki "alternatif hükümet" ilan edilecekti. Ancak dini liderin öldürülmesi dışında bu senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi ve ittifak, İran’ın direncini ve kendi iradelerini Tahran'a dayatma kapasitelerini derinden yanlış hesapladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası