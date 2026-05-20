Malatya Battalgazi’de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi. 4 uzman isim bölgedeki riske ilişkin önemli noktalara dikkat çekti. Prof. Dr. Osman Bektaş “Malatya’nın batısı da doğusu da şu anda riskli” yorumunu yaparken, Prof. Dr. Şerif Barış “5.6'dan sonra 4.6 'ya kadar artçı depremlerinin olması muhtemel” dedi. Prof. Dr. Süleyman Pampal “Yedi su fayının enerjisi birikmeye devam ediyor” diyerek uyarırken, Prof. Dr. Okan Tüysüz ise “7 ve üzeri bir deprem beklentisi yok” dedi. İşte Malatya depremi sonrası uzmanlardan uyarılar…

2023 yılında 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği illerden biri olan Malatya güne depremle başladı. Malatya’da saat 09:00’da merkez üssü Battalgazi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.03 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Malatya dışında Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ, Kilis, Hatay, Sivas, Kayseri, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.

“TEHLİKEYİ ÜÇ DERECEYE ATTI”

Deprem sonrasında Prof. Dr. Şerif Barış, Prof. Dr. Osman Bektaş, Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Süleyman Pampal canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. HaberTürk’te canlı yayın konuğu olan Osman Bektaş bu depremin sürpriz bir deprem olmadığını vurgulayarak “6 Şubat 2023 Maraş depremlerinden sonra bu depremlerin, büyük depremlerin 7.8, 7.5’lik depremlerin stres transferinin en fazla yapıldığı yer Malatya Ovası. Bu ova faylarla çevrilmiştir. Bu deprem sığ bir deprem. Hem sığ depremin şiddeti hem de Malatya yapısının yorgun olması elbette ki tehlikeyi bir üç dereceye attı” dedi.

“BUNLAR GECİKMİŞ ARTÇILAR”

Son depremlerin 6 Şubat depremlerinin devamı olarak nitelendirilebileceğini belirten Bektaş, “Bunlar aslında gecikmiş artçılar. Gecikmiş artçı olunca haliyle şiddetli artıyor” diye vurguladı.

“MALATYA’NIN DOĞUSU DA BATISI DA RİSKLİ”

Bazı faylarda gerilmelerin arttığını bazılarında azaldığını ifade eden Bektaş “5.6 büyüklüğündeki depremden yakın zamanda en etkilenebilecek faylar hangileri?” sorusuna şu cevabı verdi:

Malatya’nın Malatya Ovası şu anda riskli, batısı da doğusu da şu anda riskli. Yani özellikle Malatya'dan Tunceli tarafına doğru. Malatya fayı da tek bir fay değil, altında birçok fay var. Bazı faylar yükleniyor, bazı yüklenmiyor. Ama hangisinin yüklendiğini, hangisinin rahatladığını kesin söylemek mümkün değil. Malatya’nın zemini de zayıf. Yani bundan sonra yaşanabilecek olan depremde iki kritik noktaya çıkıyor. Bir zemin büyütmesi, iki yorgun binaların kritik durumu.

“4.6 'YA KADAR DEPREMLERİN OLMASI MUHTEMEL”

Programa bağlanan Prof. Dr. Şerif Barış ise bu depremin bir önceki 7,7 ve 7,6 depremlerinin artçısı olabileceğini belirterek “Bundan daha büyük bir depremin öngörülmesi çok da mümkün değil. Çünkü ne yerini biliyorum ne özelliğini biliyorum. Ama şunu söyleyeyim 5.6'dan sonra 4.6 'ya kadar artçı depremlerinin olması muhtemel” dedi.

“CİVAR İLLERDE HİSSEDİLMESİ NORMA”

Barış “Enerji sönmediği için yapılardaki hasar yapma gücü daha yüksek olabilir. Bu depremin tabii ki civar illerde hissedilmesi normal. Ama civar illerde zaten hasar yapmaması normal. Bu büyüklükteki bir depremin uzaklarda hasar yapması beklenmez” diye konuştu.

"YEDİ SU FAYI ENERJİSİ BİRİKİYOR”

Öte yandan Prof. Dr. Süleyman Pampal, ise şunları söyledi.

Bundan sonra Doğu Anadolu fayı güneye doğru kırılmaya devam edecek. Bu enerjiler 7’lik, 8’lik depreme göre binlerce katta daha küçük. O bakımdan bu enerji bizi rahatlatır mı diye soracaksanız hayır. Maalesef bizi rahatlatmıyor. Yedi su fayının enerjisi birikmeye devam ediyor. Kırıldı kırılacak durumda bekliyoruz. Tunceli 'ye çok yakın ve güneye doğru Malatya’nın yakın batısında kuzey güney yönlü Malatya fayı var. O bakımdan bölgeyi bundan sonraki depremlere de hazır hale getirmek gerekiyor.

“7 VE ÜZERİ DEPREM BEKLENTİSİ YOK”

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz de “5,6'dan sonra 4,6 -4,7’ye kadar çıkabilecek artçıların yaşanması mümkün. Bunların özellikle ilk birkaç gün içerisinde olması da muhtemel. Ama deprem açısından baktığımızda daha büyük bir deprem beklentisinin olmadığı kanaatinde olduğunu belirtmek isterim. Özellikle yıkıcı deprem olarak düşündüğümüz 7'nin üzerindeki depremleri bölgede olmayacağı” dedi.

“7 ve üzeri bir deprem beklentisi yok. 30 -40 kilometre kadar boya ulaşan bir fay” diye belirten Tüysüz beklenen depremlerin 5,6 üzerine çıkmasını beklemediğini söyledi.

