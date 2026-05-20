Ankara'da 7. kattaki balkondan düşen Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili nişanlısı F.Ö. tutuklandı. Zanlı, Biçer'in nöbet geçirirken intihar ettiğini iddia etti. Ablasının çıplak düştüğünü ve şiddet gördüğünü söyleyen Rabia Biçer ise "Bu bir cinayet, intihar süsü veriliyor" dedi.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman semtinde, geçtiğimiz mart ayında yaşandı. 30 yaşındaki Türkan Biçer, nişanlısı F.Ö. ile yaşadığı apartmanın 7. katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Biçer’in üzerinde kıyafetlerinin olmaması dikkat çekerken, yürütülen soruşturma çerçevesinde olay anından Biçer ile aynı evde bulunan nişanlısı F.Ö. (46) gözaltına alındı ve daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılanma kararına istinaden cezaevine gönderildi.

Ölen kadının kardeşi Rabia Biçer ise, ablasını F.Ö.’nün öldürdüğünü ve olaya intihar izlenimi vermeye çalıştığını ileri sürdü. Biçer, ablasının intihar düşüncesinde olmadığını, nişanlısı tarafından sürekli şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Soruşturma aşamasındaki olayla ilgili, davanın ‘Kasten Öldürme Suçundan’ görülmesi talebinde bulunan Biçer’in kardeşi, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

"İLACINI ALIRKEN İNTİHAR ETTİ"

Zanlı F.Ö.’nün emniyete verdiği ifadesinde, Türkan Biçer’in olayın olduğu gece epilepsi nöbeti geçirdiğini, ilaçları almak için salona yöneldiği sırada da intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

KARDEŞ BİÇER'DEN DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR

Olayla ilgili konuşan Türkan Biçer’in kardeşi Rabia Biçer, "Ablam vefat etmeden bir gün önce yanıma geldi. Nişanlısı tarafından darbedildiğini ve evden kovulduğunu söyledi.

Ablam, ‘Beni buradan çıkar. Nişanlım kıyafetlerimi vermiyor. Senin yanındayken bir şey yapamaz. Benimle gel’ dedi. Ben de kendisinden birkaç gün müsaade istedim. Olay günü ablamla alışveriş merkezine gittik. Keyifli vakit geçirdik. Gülerek yanımdan ayrıldı. O gece vefat etmiş. Annem aradı, ‘Ablana bir şey olmuş polise git’ dedi. Gittiğimde ablamın öldüğünü söylediler. İnanamadım. Cesedini teşhis etmek için Adli Tıbba gittim" dedi.

"ÇIPLAK HALDE DÜŞMÜŞ"

Ablasının intihar edebilecek bir halde olmadığını söyleyen Biçer, "Ablam intihar edecek birisi değildi. Bu kadar pozitif olan birisi intihar düşüncesinde olamaz. Aşağıya çıplak halde düşmüş. İntihar etmek isteyen biri bu şekilde mi hayatına son verir. Nişanlısı tarafından daha önce de darp edilmişti. Ablam öldürüldü. Bunu biliyorum. Adalete güveniyorum. 2 aydır acı çekiyorum. Adalet yerini bulana kadar da geçmeyecek. Ablamın intihar ettiğini asla düşünmüyorum. Böyle bir hal içinde olsaydı belli ederdi" ifadelerini kullandı.

"KATİL SOĞUKKANLIYDI"

Zanlı F.Ö.’nün içinde bulunduğu tavırların şüphe uyandırdığını belirten Biçer, "Olayın olduğu gün binaya girdiklerinde problem yaşamışlar. Komşuları ablam, ‘İmdat, beni kurtarın’ dediklerini duymuş. Zanlı ifadesinde, ablamın epilepsi krizi geçirdiğini, ilaçlarını almak için salona gittiğinde balkondan atladığını iddia etmiş.

Karşı taraf bize başsağlığı dahi dilemedi. 8 aydır birlikte olduğum birisi intihar etse kahrolurdum ama bu şahıs ablamın vefatından bir gün sonra olayın olduğu eve girip eşyalarını aldırtmış. O eve girmeyi nasıl düşünebilir aklım almıyor. Elinde çarşafla aşağıya inip ablamın üzerini örtmüş. Bu soğukkanlı haline anlam veremiyorum" diye konuştu.

"ABLAMI SÜREKLİ DARBEDİYORDU"

Ablasının daha önce de darbedildiğini iddia eden Biçer, "Ablam ve nişanlısı ile bir araya gelmek istemiyordum. Tartışmaları çok büyük oluyordu ve ablamı darp ediyordu sürekli. Saldırgan çok hırçın bir yapıya sahipti. Kendisine çok kızgındım ve bir araya gelmek istemiyordum. Tartışıyorduk, yaptığı davranışların uygun olmadığını söylüyordum. Ablamdan sürekli ona aldığı eşyaları istiyordu. Olaydan birkaç gün yine ablamı dövmüştü. Kafasında şişlikler vardı. Kurtulmak istiyordu içinde bulunduğu halden" dedi.

