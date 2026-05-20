Kentsel dönüşüm çalışmaları için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, İstanbul'da uygulanan destek paketinin Bursa'da da hayata geçirilmesini beklediklerini ifade etti. İstanbul'da uygulanan paket; bir yıl geri ödemesiz 0,69 faizli 180 ay vadeli 3 milyon lira kredi imkanı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, kentsel dönüşüme destek konusunda iki defa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü belirterek, "İstanbul'da uygulanan 2.paketin Bursa'da da uygulanacağını bekliyoruz. Biz hızlıca insiyatif alarak dönüşümü hızlandıracağız. En fazla riskli yapı Osmangazi'de. Altıparmak Çarşamba bölgesinde muhtemel depremde müdahalemiz bile söz konusu olamayacaktır. Nilüfer'de de 2007 öncesi yapılan binaların riskli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bakanlığın İstanbul'da açıkladığı 2.destek paketinde bir yıl geri ödemesiz 0,69 faizli 180 ay vadeli 3 milyon lira kredi imkanı sunuluyor.

Belediye meclisinde kentsel dönüşüm ve depremsellik de tartışıldı. Bursalıların bilerek veya bilmeyerek riskli yapılarda oturduğunu ve bu sayının da hayli yüksek olduğunu hatırlatan Başkanvekili Şahin Biba, "En çok kaçak ve çürük bina Osmangazi ve Yıldırım bölgesinde. Nilüfer'de 2007 yılı altındaki bütün binalar bizim için riskli tanımına giriyor. Hem statik hem kullanılan beton ve demir yöntemi açısından hepsi riskli yapı. Bizim meclis ve komisyon olarak kentsel dönüşümde yeni kararlar almamız gerektiğini de görüyorum. Kentsel dönüşümlerde biz tabiki bölgeyi tahrip etmeden ve betonlaşmadan en akılcı yöntemle bizim kentsel dönüşümün önünü açan tarafta olmamız gerekiyor. Bu konuda ilçe belediyelerimiz riskli yapı envanterini çıkarıyorlar. Hepimiz farkındayız ama bu farkındalık yetmiyor. Bu konuda bişeyler yapmamız lazım. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak işbirliği içinde olup adımlar atmamız gerekiyor. Bazı hususlarda insanların canını ön plana alarak insiyatif de kullanarak hareket etmeliyiz. Tamamen bizim kentsel dönüşümü vatandaşı cebinden hiç bir ödeme çıkmadan dönüştürmemiz mümkün değil. En azından cebinden çıkacak miktarı hafifletme yöntemlerini bulabiliriz. İmar komisyonu veya kentsel dönüşüm komisyonunu ilgilendiren bir konu değil. Teknik arkadaşlar da katkı sağlamalı. Daha geniş çaplı komisyon adı altında olmasa da farklı bir birlik ve yapı kurabiliriz. Dışarıdan da akademik odaları da dahil ederek geniş çaplı çalışma yapabiliriz" dedi.

BURSA'YA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İSTANBUL TARİFESİ

CHP'li meclis üyeleri ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın ciddi risk içerdiğini İstanbul'daki yarısı bizden veya 2.kredi destek paketinin Bursa için de uygulanmasının merkezi hükümetten istenmesi gerektiğini dile getirdiler.

Bu konuda söz alan Başkanvekili Şahin Biba ise şunları söyledi:

"Ben iki sefer bakanla görüşme imkanı buldum. Bu hususları dile getirdim. Hızlı şekilde talimat verildi. Bursa'da hangi modeli uygulayabiliriz diye konuştuk. 2 ayda çalışacaklarını söylediler. 1 ay üzerinden geçti. 1 ay içerisinde ben inanıyorum ki müjdesini vermek istiyoruz. İnşallah müjdesini vereceğiz. Çalışma yapılması talimatı verildi. 2 paketi de söyledik. 2'sini de istiyoruz diye. Muhtemelen yarısı bizden paketinin olma ihtimali çok düşük. Şu anda deprem bölgesinden kaynaklı sübvansiyon konusu var. Çok yanaşılmayacak. Ama yürürlükte olan 2.kampanya var. Talimat verildi. 2 ay içerisinde sonuçlandıralım denildi. Bir ay sonra bir müjde olur. Ciddi nefes aldıracak diye düşünüyorum"

YARISI BİZDEN VEYA 2.KREDİ DESTEK PAKETİ NELERİ İÇERİYOR?

Bakan Murat Kurum Nisan ayında açıkladığı kredi destek paketiyle İstanbul'da kentsel dönüşümün daha da hızlanacağını şu sözlerle açıklamıştı:

"Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza; tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Tam 1 yıl boyunca ödeme yapmayacaksınız. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Aylık 0.69 faizle yani yıllık maliyeti yüzde 10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Şu dakika itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız"

Eğer bu paket Bursa'ya da uygulanırsa, şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması bekleniyor.

