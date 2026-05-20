2026 MEB Akademi Giriş Sınavı için başvuru sürecinde sona gelindi. Öğretmen adayları AGS başvurularının bitip bitmediğini, geç başvuru tarihini ve sınav takvimini araştırıyor. Peki, 2026 AGS başvuruları bitti mi, saat kaçta bitiyor? İşte geç başvuru tarihi...

2026 MEB-AGS kapsamında başvuru işlemleri 8 Mayıs’ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uygulanacak sınav için adaylar, ÖSYM’nin AİS sistemi ve mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte AGS başvuru tarihleri, geç başvuru günü, sınav tarihi ve sonuç tarihi netleşti.

2026 AGS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

2026 Akademi Giriş Sınavı başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihinde başladı. ÖSYM takvimine göre normal başvuru süreci 20 Mayıs 2026 günü saat 23.59’da sona erecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabildiği gibi ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tamamlanabiliyor. Başvuru yapacak adayların işlemlerini son saate bırakmamaları öneriliyor.

2026 AGS başvuruları bitti mi? AGS geç başvuru tarihi

AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Normal başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 3 Haziran 2026 olarak açıklandı. Geç başvuru işlemleri yalnızca ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

2026 AGS NE ZAMAN?

2026 MEB AGS sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Toplam 80 sorudan oluşacak sınavda adaylara 110 dakikalık cevaplama süresi verilecek.

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 AGS sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

