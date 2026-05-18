Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 14 Haziran 2026'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda LGS 2026 Sınav yerleri için de bilgilendirme yapıldı. Peki, LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? LGS 2026 Sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava kısa bir süre kala gözler bir kez daha sınav yerlerine çevrildi. Adayların sınav günü LGS 2026 sınav giril belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Takvime göre, LGS sınav giriş belgeleri haziran ayının ilk haftasında paylaşılacak. Peki, LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS SONUÇLARI TEMMUZ'DA İLAN EDİLECEK

Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

