Çorlu’da silahlı kavga ihbarına gittikleri yerde şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Şehit polisin oğlunun, babasının tabutuna sarılarak ağladığı anlar yürekleri sızlattı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bir tören düzenlendi. Törende şehit polislerin öz geçmişleri okundu, şehit yakınları tabut başında gözyaşı döktü.

Gözyaşları Türkiye’yi ağlattı! Şehit polisin oğlundan yürek dağlayan veda!

GÖZYAŞLARI YÜREK DAĞLADI

Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir kez daha şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Törende şehit polis Erkan Tütüncüler’in eşi Eda Tütüncüler ile oğlu Miraç Ege Tütüncüler’in döktükleri gözyaşları, yürekleri dağladı.

Şehit polis Erkan Tütüncüler Çorlu ilçesindeki Hacı Mehmet Şirikçi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği’nde defnedilecek. Şehit polis Emrah Koç’un naaşı, enaze namazının ardından defnedilmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’ndan Van iline uğurlanacak.

NELER OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu.

BİR ÇOCUĞU DEPREMDE ÖLMÜŞ

Şehit Erkan Tütüncüler'in (43) acı haberi, Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Erkan Tütüncüler'in çocuklarından birinin Van depreminde hayatını kaybettiği, babasının ise daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Emrah Koç

"DELİCİ ALETLE SALDIRIYOR"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt olaya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Psikolojik rahatsızlığı olan İstanbul'da yaşayan bir vatandaş hakkında tedavi görmesi ile ilgili mahkeme kararı alınıyor. Ailesinin de ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerince tedavi ettirilmesi üzerine takip ediliyor. Pasajda olduğuna dair ekipler bilgi alıyor. Polis arkadaşlarımız kontrol ediyor. İlk başta bulamıyorlar sonra vatandaşlarla çıktıklarında aldığımız bilgiye göre şüpheli şahıs delici aletle polislerden birine saldırıyor ve şehit ediyor. Sonra diğer arkadaşımızı da şehit ediyor.

Erkan Tütüncüler

