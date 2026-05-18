Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Erzurum'dan kar manzaraları geldi. Palandöken Kayak Merkezi, yağan karla beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde ilkbahar mevsiminin son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken Dağı'nda yoğun sis de etkili oldu.

Mayıs ayının ortasında beyaza büründü, kar boyu yarım metreyi geçti

KAR BOYU YARIM METREDEN FAZLA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, her yıl binlerce turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 66 santimetre ölçüldü.

KOP DAĞI GEÇİDİ'NE KAR YAĞDI

Öte yandan Bayburt'un yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi beyaz örtüyle kaplandı.

