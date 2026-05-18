Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, köprüden sarkan reklam afişinin çarpması sonucu yola savrularak yaralandı. Arkadan gelen araçların ani fren yaparak olası bir faciayı önlediği ve o korku dolu anların saniye saniye kameralara yansıdığı olayda, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

