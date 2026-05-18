Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Liucou ili olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çinde 5.2 büyüklüğünde deprem: İki kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulusal basında yer alan haberlerde, il merkezinde 10'dan fazla binada yıkıma ve hasara yol açan depremde, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Depremin ardından muhtemel artçı şokların oluşturabileceği tehlike nedeniyle 7 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

İl ve çevresindeki demiryolu ağlarında hasar tespiti çalışmaları için seferlere ara verilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğu, iletişim, elektrik, su ve doğal gaz şebekelerinin ise normal çalışmayı sürdürdüğü aktarıldı.

