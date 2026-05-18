Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya Vergi Dairesi ile yıllardır süren vergi savaşını kazandı. İspanya Yüksek Mahkemesi, Shakira'yı vergi dolandırıcılığı suçlamasından beraat kararı vererek İspanyol vergi dairesi tarafından 2021 yılında kesilen 55 milyon euro tutarındaki para cezasını iptal etti.

60 MİLYON EURO'DAN FAZLA GERİ ÖDEME YAPILACAK

Ayrıca, Shakira’nın daha önce kesilen cezalar nedeniyle ödediği 55 milyon euronun faiziyle birlikte 60 milyon eurodan fazla bir miktarı geri ödemesine karar verdi.

Shakira'nın futbolcu Gerard Piqué ile ilişkisi nedeniyle 2011 yılında İspanya'da yaşadığını savunan İspanya Vergi Daire’sinin aksine İspanya Yüksek Mahkemesi ünlü şarkıcının 2011 yılında ülkede vergi mükellefi sayılabilmesi geçirmesi gereken 183 günü İspanya’da geçirmediğine karar verdi. İspanya Yüksek Mahkemesi, vergi makamlarının Shakira'ya verdiği cezaların hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

'8 YILLIK ÇİLE'NİN ARDINDAN GELEN KARAR

Shakira'nın avukatı Jose Luis Prada yaptığı açıklamada, "Bu karar, idari uygulamadaki titizlik eksikliğini yansıtan ve kabul edilemez bir bedel ödeten sekiz yıllık bir çileden sonra geldi" dedi.

