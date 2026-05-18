Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026 yılı sözleşmeli personel alımı süreci başladı. KPSS puanıyla yapılacak alımlarda koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadroları için binlerce aday başvuru şartları ve kadro dağılımını araştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere gerçekleştireceği 2 bin 610 sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar netleşti. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, "GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak" ve başvuru şartlarına cevap aramaya başladı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları, 18-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını yalnızca elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2 bin 610 sözleşmeli personel kadro dağılımı

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformuna giriş yapılarak tamamlanacak. Adayların gerekli belgeleri sisteme eksiksiz ve okunaklı şekilde yüklemesi gerekiyor. Özellikle özel güvenlik görevlisi kadrolarına başvuran adayların güvenlik kimlik kartı ve sağlık raporu belgelerini eksiksiz yüklemesi şart koşuluyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre adaylar yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih yapabilecek. Yerleştirmeler ise yazılı veya sözlü sınav yapılmadan, 2024 KPSS B grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında adaylardan geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı istenirken, destek personeli bakım-onarım kadrolarında ise ilgili alanlara ait sertifika ve mesleki yeterlilik belgeleri talep ediliyor.

GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2 bin 610 sözleşmeli personel kadro dağılımı

GSB 2 BİN 610 SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADRO DAĞILIMI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Kadrolar koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli alanlarında dağıtıldı.

150 lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi

1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi

783 destek personeli (temizlik)

114 elektrik tesisatçısı

121 sıhhi tesisatçı

204 iklimlendirme personeli

180 havuz suyu operatörü

58 marangoz

Haberle İlgili Daha Fazlası