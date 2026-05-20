Premier Lig ekibi Liverpool ile 6 yılda Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa zaferi yaşayan ve sezon sonunda kesin olarak ayrılacak olan Mohamed Salah ile Fenerbahçe'nin olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İngiliz devi Liverpool'dan ayrılması kesinleşen Mohamed Salah'ın kariyerine üst seviyede devam etmek istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe seçeneğinin gündeme geldiği ileri sürüldü.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın transferi için ilk temasları gerçekleştirdi. Taraflar arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği, bu süreçte Salah'a resmi olmayan bir teklif sunulduğu belirtildi.

Mohamed Salah

12-13 MİLYON AVRO SEVİLERİNDE MAAŞ

Salah'ın Avrupa'da oynamaya devam etmek için yıllık yaklaşık 12-13 milyon avro seviyesinde bir maaşı kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi. Söz konusu gelişmelerin ardından Salah'ın kariyerine Türkiye'de devam etme ihtimalinin güçlendiği kaydedildi.

LIVERPOOL İLE 7 KUPA

Liverpool formasıyla bu sezon 34 maça çıkan 33 yaşındaki Salah, 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Mısırlı yıldız, İngiliz ekibiyle iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası