UEFA Avrupa Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu İstanbul’da belli oluyor. Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak final maçı öncesinde futbolseverler yayın bilgileri, maç saati ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Freiburg-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

UEFA Avrupa Ligi Finali 2026 kapsamında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi SC Freiburg karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak finalde iki takım da tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın kanalı, şifresiz yayın bilgileri ve maç saati gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

FREİBURG-ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Finali 2026 Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Final karşılaşması aynı zamanda TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda oynanacak final, dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından izlenecek.

FREİBURG-ASTON VİLLA ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Final mücadelesi Türkiye’de TRT 1 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra tabii platformundan da canlı takip etmek mümkün olacak. Futbolseverler ayrıca TRT’nin resmi dijital yayın kanalları üzerinden maç anlatımı ve canlı yayın detaylarına ulaşabilecek. Özellikle İstanbul’daki final atmosferi nedeniyle karşılaşmanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

FREİBURG-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Finali 2026 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Final karşılaşmasını Fransız hakem François Letexier yönetecek. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenirken VAR hakemi olarak Jerome Brisard görev yapacak.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Aston Villa, 44 yıl aradan sonra Avrupa’da yeniden final heyecanı yaşayacak. İngiliz temsilcisi, teknik direktör Unai Emery yönetiminde kupayı kazanarak tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedefliyor. SC Freiburg ise tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında final maçına çıkıyor. Alman ekibi, başarılı sezon performansını kupayla tamamlamak isterken 41 yaşındaki teknik direktör Julian Schuster kariyerinin ilk Avrupa finaline çıkacak.

