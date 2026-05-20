Aziz Yıldırım'dan yeni hoca, santrfor ve ibra açıklaması
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım; yeni teknik direktör, eski yönetimlerin ibra edilmesi ve santrfor transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
- Aziz Yıldırım, camiada birliği sağlamak adına eski yönetimlerin ibra edilmesi gerektiğini belirterek, Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerinin ibra edilmesini tavsiye ettiğini söyledi.
- Yeni teknik direktör konusunda yerli veya yabancı hoca tartışmalarının devam ettiğini ve bu konunun önümüzdeki hafta veya kongrede açıklanacağını belirtti.
- Teknik ekipte Türk eski oyuncuların yer alacağı mesajını verdi.
- Forvet transferi konusunda gece İstanbul'a geleceğini ve santrfor transferi için toplantı yapacağını ifade etti.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Aziz Yıldırım'dan yeni stat açıklaması: 65 bin kapasiteli olacak
"İBRA EDİLMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"
Camiada birliği sağlamak adına eski yönetimlerin ibra edilmesi gerektiği yönünde görüş bildiren Yıldırım, "Aramızdaki kırgınlıkları ortadan kaldıracak tek şey vardır. O da şampiyonluktur. Fenerbahçe’ye yeni bir olay ve tartışma konusu çıkarmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
"YERLİ VEYA YABANCI HOCA KONUSUNU HALA TARTIŞIYORUZ"
Yeni teknik direktör konusuna değinen Yıldırım, "Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak." sözleriyle kulübün eski futbolcularının teknik ekipte yer alacağı mesajını verdi.
SANTRFOR TRANSFERİ HAKKINDA
Forvet transferi hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, "Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!" dedi.