UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen bir İngiliz taraftar, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na gitmek için bindiği takside büyük bir vurgunun kurbanı oldu. Yalnızca 3.7 kilometrelik mesafe için taksiciye 3 bin 200 TL (yaklaşık 75 sterlin) ödemek zorunda kalan futbolsever, dönüş yolunda ise uygulama kullanarak aynı mesafeyi 580 TL'ye gittiğini söyledi. Yaşanan bu fırsatçılık sosyal medyada büyük tepki çekti.

Avrupa futbolunun kalbi İstanbul'da atıyor. Yarın oynanacak Freiburg - Aston Villa finali öncesi Beşiktaş’ta büyük bir coşku yaşanırken, kente gelen yabancı turistleri hedef alan taksi dolandırıcılığı bu tarihi şölene bir kez daha gölge düşürdü.

BEŞİKTAŞ BARBAROS BULVARI KARNAVAL ALANINA DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek olan Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın taraftarları, İstanbul’u adeta karnaval alanına çevirdi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda futbolseverler için kurulan UEFA Fan Zone (Etkinlik Alanı), sabah saatlerinden itibaren binlerce taraftarın akınına uğradı. Dev turnuvanın ikonik kupasıyla fotoğraf çektirmek isteyen futbolseverler uzun kuyruklar oluştururken, meydanda tam bir dostluk rüzgarı esti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Efsaneler Karşılaşması" ise renkli görüntülere sahne oldu. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Hami Mandıralı, Ogün Temizkanoğlu, Ahmet Dursun, Uğur İnceman ve Cenk Gönen'in yanı sıra dünya futbolunun tanınmış yıldızı Fernando Llorente de yeşil sahada kozlarını paylaştı. Tribünleri dolduran yüzlerce taraftar, eski yıldızların şovlarını büyük bir coşkuyla takip etti.

BÜYÜK ŞÖLENE GÖLGE DÜŞÜREN TAKSİ OYUNU

Ancak İstanbul'un ev sahipliği yaptığı bu dev organizasyon, kronikleşen bir ayıbı da bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Final heyecanını yaşamak için İngiltere'den gelen bir Aston Villa taraftarı, etkinlik alanından Beşiktaş Tüpraş Stadyumu yakınlarına gitmek isterken sarı taksi şoförünün dolandırıcılık oyununa geldi. Sadece 3.7 kilometrelik kısa mesafe için İngiliz turistten tam 3 bin 200 TL (yaklaşık 75 sterlin) ücret talep edildi.

Yaşadığı şoku anlatan İngiliz taraftar, "Sarı taksiler turistlere yönelik dolandırıcılıklarıyla meşhur ve ne yazık ki bugün oğlumla birlikteyken zahmet ve sorun yaşamamak için buna kandım." ifadelerini kullandı.

Dönüş yolunda ise bir ulaşım uygulaması kullanan futbolsever, aynı mesafeyi bu kez yaklaşık 580 TL'ye katetti. İki ücret arasındaki fahiş fark, İstanbul taksilerindeki denetimsizliği ve fırsatçılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiliz taraftar, sosyal medya üzerinden İstanbul'a gelecek diğer futbolseverlere çağrıda bulunarak, sokaktan çevirdikleri taksilere binmemeleri ve kesinlikle dijital ulaşım uygulamalarını tercih etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde oynanacak final, çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Bu mücadeleyle birlikte İstanbul, Avrupa kupalarında 5. kez bir finale ev sahipliği yapacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci en önemli turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan tarihi maç, yarın akşam saat 22.00'de Beşiktaş Tüpraş Stadı’nda oynanacak.

