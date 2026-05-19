Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile gerçekleştirdiği transfer görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp ile 2023 yılında imzaladığı sözleşme 30 Haziran'da bitecek olan Mauro Icardi'nin, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merakla bekleniyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 33 yaşındaki yıldızın menajeri Elio Pino'yu yeni sözleşme konusunda görüşme yapmak için İstanbul'a davet etmişti. İkilinin bir araya geldiği ancak henüz bir anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğuı yaşadı.

"BAZI ENGELLER VAR"

Elio Pino, Arjantinli futbolcunun transfer süreciyle ilgili olarak son durumu anlattı. Tivibu Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş'a konuşan Pino, "Başkan Dursun Özbek ile bir toplantımız oldu. Sözleşme uzatmasıyla ilgili bazı engeller var. Görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Elio Pino- Mauro Icardi

47 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Güncel piya değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Mauro Icardi, bu sezon 47 maça açıktı. "En çok gol atan yabancı futbolcu" olarak sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçen yıldız, sahada kaldığı 2093 dakikada 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Yıldız oyuncudan transfer cevabı: Galatasaray kararını bizzat duyurdu

Haberle İlgili Daha Fazlası