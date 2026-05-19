Galatasaray'ın Eylül 2024'te Freiburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Roland Sallai, Süper Lig'de ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu belirten 28 yaşındaki Macar futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ikinci şampiyonluğunu kazanan Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'a övgüler yağdırırken, sarı-kırmızılı takımdeki geleceği hakkında konuştu.

"BURUK'LA ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS"

Macar futbolcu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda, "Gelmeden önce Okan Buruk'la telefonda konuştuğumuzda her zaman bana yardım edeceğini söyledi. Onun için harika şeyler sıralayabilirim. Teknik ve taktik her hocada var ama Okan hocayı ayıran en önemli şey iyi bir insan olması. Bu beni mutlu ediyor. Onunla çalışmak büyük bir şans" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da oyuncular ve teknik heyet, RAMS Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk coşkusu yaşadı.

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

Sallai, hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi. Başarılı oyuncu"Adın önemli kulüplerle anılıyor. Düşüncen nedir?" sorusuna, "Açık konuşacağım. Burayı çok seviyorum. Galatasaray'da kalmak istiyorum. Evet, ilgilenen kulüpler olduğunu duydum. Burada daha çok kazanacağım kupalar var" karşılığını verdi.

Sallai, bu sezon 47 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a 2024 yılında Freiburg'dan transfer olan Roland Sallai, sarı-kırmızılı takımda 80 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 7 asist kaydederken; 2 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

