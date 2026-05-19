Hürmüz krizi ve enerji savaşları dünya gündemini meşgul ederken, ABD Başkanı Donald Trump gözünü arka bahçesi sayılan Küba'ya çevirdi. Politico'nun iddiasına göre Pentagon Küba için kara harekatına hazırlanıyor.

ABD merkezli haber kuruluşu Politico’nun kıdemli dışişleri muhabiri Nahal Toosi’nin Beyaz Saray ve istihbarat kaynaklarına dayandırdığı analizine göre, Trump yönetimi Küba'ya karşı askeri bir saldırı düzenleme seçeneğini masaya getirdi.

Washington’ın Havana’daki komünist rejimi dize getirmek için aylardır uyguladığı ekonomik yaptırımların, yakıt ambargosunun ve diplomatik baskı kampanyasının başarısız olduğunu düşünen Beyaz Saray, yeni bi değişim sağlamak amacıyla askeri seçeneği hiç olmadığı kadar ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

Washington’ın İran krizinde istediği sonucu alamaması, gözleri Trump’ın arka bahçesi Küba’ya çevirdi. Florida’ya sadece 90 mil mesafedeki ada, Beyaz Saray’ın yeni zafer arayışının doğrudan hedefi haline geldi.

"EKONOMİK BASKI BAŞARISIZ OLDU"

Politico'nun Beyaz Saray'daki tartışmalara aşina kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, ABD yönetiminde Küba'ya yönelik hava ve yaklaşım son birkaç haftada kökten değişti. İlk aşamada, Venezuela ve İran’daki ABD hamlelerinin Küba liderliğini korkutacağı ve petrol ablukasının rejimi ekonomik reformlara zorlayacağı düşünülüyordu. Ancak Havana yönetiminin beklenenden çok daha dirençli çıkması ve İran hattındaki gelişmelerin Washington'ın planlarını bozması, Pentagon'u harekete geçirdi.

Yönetim içinden ismini vermek istemeyen bir yetkili süreci, "İlk fikir yaptırımları artırarak Kübalıları anlaşmaya zorlamaktı. Şimdi ise askeri harekât daha önce olmadığı bir şekilde masaya yatırıldı" dedi.

PENTAGON PLANLAMAYA BAŞLADI: MASADA KARA İŞGALİ BİLE VAR

Beyaz Saray yetkilileri, adaya yönelik askeri seçeneklerin tek bir hava saldırısından, rejimi kökünden sökmeyi hedefleyen geniş çaplı bir kara işgaline kadar uzandığını ileri sürüldü. ABD Güney Komutanlığı'nın da son birkaç hafta içinde muhtemel bir askeri harekat için ardı ardına gizli planlama toplantıları düzenlediği ve acil durum senaryoları hazırladığı ifşa edildi.

Washington'ın, 1961'deki başarısız körfezi' fifiyaskosuna benzer bir yerel milis operasyonu yerine, bu kez doğrudan resmi Amerikan askeri gücünü sahaya sürmeyi planladığı aktarıldı.

Politico, "CIA Direktörü John Ratcliffe’in geçen hafta Havana’ya yaptığı ani ziyaret ve ABD’nin ada üzerindeki istihbarat uçuşlarını artırması da bu hazırlıkların bir parçası." değerlendirmesini paylaştı.

RUBİO'NUN SÖYLEMİ DEĞİŞTİ: İKTİDARDAKİLERİ DEVİRMELİYİZ

Aynı zamanda ulusal güvenlik danışmanlığı görevini de yürüten Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kamuoyuna verdiği mesajlar da askeri müdahale hazırlığını doğrular nitelikte. Geçmişte rejimle ekonomik reformlar üzerinden uzlaşmayı savunan Rubio, son açıklamalarında doğrudan siyasi değişime ve "iktidardakileri devirme" ihtiyacına vurgu yapmaya başladı. Rubio katıldığı Fox News yayınında kötüye işaret eden bir ipucu vererek, "Onlara bir şans vereceğiz ama bunun olacağını sanmıyorum. Bu insanlar iktidarda olduğu sürece Küba’nın gidişatını değiştiremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Havana tarafı ise Washington'dan yükselen bu savaş tamtamlarına karşı alarm durumunda. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin bir askeri saldırısının "hesaplanamaz sonuçlara yol açacak bir kan banyosuna neden olacağı" uyarısında bulunmuştu.

"KÜBA TESLİM OLSA BİLE MEDYA BİZİ SUÇLAYACAK"

Yaşanan bu küresel hareketliliğin ve askeri planların basına sızmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden hem Küba gerilimine değindi hem de muhalif Amerikan ana akım medyasını ironik bir dille bombaladı. Küba ve İran süreçleri üzerinden kendisini hedef alan basının hiçbir koşulda tatmin olmayacağını iddia eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Küba ve İran teslim olur, donanmalarının denizin dibine gömüldüğünü kabul eder, hava kuvvetlerinin artık ortada olmadığını itiraf eder ve tüm orduları başkentlerinden eller havada, silahlarını bırakmış şekilde çıkar; her biri çılgınca beyaz bayrak sallayarak 'Teslim oluyorum' diye bağırırsa ve geriye kalan tüm liderlik gerekli 'Teslim Belgeleri'ni imzalayıp, muhteşem ABD’nin büyük gücü karşısındaki yenilgilerini kabul ederse; bu sahte basın manşetleri yine tersine atacaktır. Başarısız New York Times ve diğer yozlaşmış medya organları, bunu Amerika'nın değil, karşı tarafın parlak bir zaferi gibi sunmak için yollarını tamamen kaybedeceklerdir. Bunlar tam anlamıyla çıldırdılar!"

