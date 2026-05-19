Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Süper Lig'in tescil edilmemesi yönünde çağrı yaptığı iddia edildi. Bahçeli'nin, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik operasyonları gerekçe göstererek, "geride kalan sezon için küme düşmenin kaldırılması" ve "2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 21 takımın mücadele etmesi" tavsiyesinde bulunduğu öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamlarken; Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor, Türk futbolunun en üst seviye ligine veda etti. Bahis ve şike iddialarına yönelik operasyonlar sebebiyle Trendyol 1'inci Lig'e düşen 3 takımın, gelecek sezon da Süper Lig'de oynamasına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çok konuşulacak bir çağrı geldiği belirtildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması devam ediyor.

"LİGLERİN TESCİL EDİLMEMESİ LAZIM"

Gazeteci Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında, "Artık ligler sona erdi. Galatasaray şampiyon oldu ve düşenler var. Liglerin tescil edilmemesi lazım. Neden? Sayın Devlet Bahçeli'nin bir ifadesi var. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a da ifade etmiş. Süper Lig, 21 kulüp olarak yola devam edilsin, düşme olmasın. Bu kadar şike, bahis... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nda da bu durumu ifade etmiş. 'Kardeşim bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda 3 takımın ligden düşmemesi lazım' demiş. Bu yıl için! Art arda bombaları söylüyoruz. Şampiyonluk değil, küme düşmeyle ilgili. 18 takımın yeni sezonda 21 takım olarak devam etmesini istiyor. Devlet Bey'in önerisi bu" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU DA TARTIŞILIR"

Moderatör Erdoğan Aktaş'ın "Devlet Bey, tabii bir hakkaniyeti yerine getirme amacıyla 'Mağdur olanlar olmasın' diyor, kabul. O zaman şampiyonluk da tartışılır" sözleri üzerine Burhan, "O da ayrı bir mesela" karşılını verdi.

