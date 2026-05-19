Gazze'ye insani yardım taşırken Akdeniz'de pervanesine halat dolanan ve İsrail baskınından dakikalar önce manevra kabiliyetini kaybeden "Family" yardım gemisinin acil yardım çağrısına Türk donanması yetişti. 3 fırkateynle kurtarılan gemi Adrasan Limanı'na çekiliyor.

Gazze’deki ablukayı barışçıl yollarla kırmak ve bölgeye tıbbi destek ulaştırmak amacıyla Antalya’dan denize açılan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail donanmasının barbarca saldırı ve kuşatmasıyla karşı karşıya kalırken, filonun en kritik unsuru olan "Family" hastane gemisinde can pazarı yaşandı.

İsrail deniz komandolarının diğer yardım teknelerine yönelik hukuksuz baskınından çok kısa bir süre önce pervanesine halat dolanan seyyar hastane gemisi, manevra kabiliyetini tamamen kaybederek açık denizde sürüklenmeye başladı.

İçerisinde uluslararası doktorlar, hukuk gözlemcileri ve aktivistlerin de bulunduğu 27 kişiyi taşıyan dev yardım gemisi, fırtınalı denizde ölüme terk edilmek üzereyken Türk Sahil Güvenliği ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 fırkateynin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı.

Güvenli bölgeye çekilen geminin Antalya Adrasan Limanı’na ulaşması bekleniyor.

Yunanistanın yapamadığını Türk donanması yaptı! Fırtınanın ortasından çekip aldılar: 27 Sumud aktivisti kurtarıldı

İSRAİL KORSANLIĞINDAN DAKİKALAR ÖNCE...

39 ülkeden yüzlerce sivil aktivisti ve yüzlerce ton insani yardımı taşıyan Küresel Sumud Filosu’nun "2026 Bahar Misyonu", Akdeniz'de İsrail savaş gemileri tarafından abluka altına alındı. Birçok teknede aktivistlerin alıkonulduğu ve iletişimin koptuğu saatlerde, Gazze’de sağlık sistemi çökertilen sivillere yerinde cerrahi müdahale yapması için özel olarak hazırlanan Family Hastane Gemisi, pervanesine halat dolanması sonucu motor arızası yaşadı.

Gemideki teknik personelin çabalarına rağmen arıza giderilemeyince, azgın dalgaların ortasında sürüklenen gemi İsrail namlularının doğrudan hedefi olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Gemide sadece tıbbi malzeme ve protez uzuvlar gibi hayati yardımlar değil, küresel delegasyon temsilcileri, doktorlar ve insan hakları savunucularından oluşan 27 can bulunuyordu.

TELSİZDEN ACİL ÇAĞRI: TÜRK DONANMASI 2 SAATTE BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Teknik sorunların deniz ortasında çözülemeyeceğini anlayan gemi kaptanı, saat 12.00 sularında telsiz üzerinden Türk makamlarına acil yardım (Mayday) çağrısında bulundu. Çağrının hemen ardından Ankara alarma geçerek Akdeniz'de devriyede bulunan askeri unsurları bölgeye sevk etti.

Türkiye’den hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 fırkateyn, hava şartlarının hızla kötüleştiği açık denizde sadece iki saat içerisinde sürüklenen Family gemisinin koordinatlarına ulaştı.

DALGALAR TAHLİYEYE İZİN VERMEDİ, GEMİ BORDAYA ALINARAK ÇEKİLDİ

Olay yerinde etkili olan şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle doktorların ve aktivistlerin askeri botlara tahliye edilmesi mümkün olmayınca, Türk Sahil Güvenliği ve fırkateyn personeli son derece riskli bir manevraya imza attı. Sürüklenen hastane gemisi tamamen kontrol altına alınarak Türk askeri gemisinin yan yüzeyine bağlandı ve güvenli şekilde yedeklenerek Türkiye kıyılarına doğru çekilmeye başlandı.

GLOBAL SUMUD FİLOSU TEŞEKKÜR ETTİ

"Açık denizde yaşanan bu kritik süreçte gösterilen insani hassasiyet, hızlı koordinasyon ve Türk donanmasının kahramanca müdahalesi, gemide bulunan aktivistlerin ve sağlık gönüllülerinin hayatını kurtarmıştır. Başta Türk Sahil Güvenliği ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere Türkiye makamlarına minnettarız. Tüm engellemelere rağmen Gazze misyonumuz sürecek."

ATİNA "MÜDAHALE HAKKIMIZ YOK" DİYEREK GEÇTİĞİMİZ HAFTA ARKASINI DÖNMÜŞTÜ

Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail barbarlığı Akdeniz’de tırmanırken, geçtiğimiz haftalarda Girit'in 60 mil batısında uluslararası sularda mahsur kalan aktivist tekneleri Yunanistan'dan acil yardım talep etmişti. Ancak neredeyse tüm dünyadan tepki yağan İsrail saldırganlığına karşı tek bir kınama dahi yayımlayamayan Atina yönetimi, sivil aktivistleri Akdeniz'in ortasında yapayalnız bırakmıştı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, korkakça bir savunma yaparak sahil güvenliğin yetkisinin sınırlı olduğunu iddia etmiş ve "Müdahale hakkımız yok, deniz hukukuna göre yetki bayrak sahibi ülkeye ait. Kaptanlar da tehlike olmadığını söyledi, daha fazla bir şey yapamazdık" diyerek sorumluluktan kaçmıştı.

