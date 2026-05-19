DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınavı sonuç tarihi sınava katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 81 ilde eş zamanlı yapılan E-Sınav sonrası gözler sonuç takviminde. Peki, Deneyap 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı paydaşlığında yürütülen programla, teknolojiye ilgi duyan ve hayallerini üretime dönüştürmek isteyen gençlerin DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ne katılması hedefleniyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurarak sürece dahil olabiliyor.

DENEYAP 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DENEYAP Türkiye 2026 Öğrenci Seçme Sınavı sonuçları 15 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde uzun soluklu eğitim alma hakkı kazanacak.

Başvurular çevrim içi olarak alınırken sürece katılmak isteyen öğrenciler ayrıntılı bilgilere DENEYAP'ın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabiliyor.

