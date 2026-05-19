Ünlü moda markası Mango’nun kurucusu Isak Andic’in 14 Aralık 2024’te İspanya’da dağlık alanda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yerel polis, olayın cinayet şüphesi kapsamında değerlendirildiğini belirterek Andic’in oğlu Jonathan Andic’i gözaltına aldı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.

Ünlü moda markası Mango’nun kurucusu Isak Andic’in 14 Aralık 2024’te İspanya’da dağda yürüyüş sırasında kayalıklardan 100 metre aşağı düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

La Vanguardia gazetesinin haberinde, Katalonya bölgesindeki Los Mossos d'Esquadra adlı yerel polisin, İsak Andiç'i öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i gözaltına aldığı belirtildi.

İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını yıllarca Barselona'da sürdürmüştü.

İsak Andiç, Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık alanında, 14 Aralık 2024 akşamı yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybetmişti.

İsak Andiç'in o sırada yanında bulunan oğlu Jonathan hakkında uzun süredir soruşturma yürütülüyordu.

Jonathan Andiç yürütülen adli süreçte, babasının ölümünden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti.

Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

