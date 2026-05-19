Çin, insansı robot teknolojilerinde dikkat çeken yeni bir adım attı. Ülkede bazı gelişmiş robotlara artık resmi kimlik kaydı oluşturulmaya başlandı. Uzmanlara göre bu gelişme, robotların günlük yaşama entegrasyonunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Çin, hızla büyüyen insansı robot sektöründe dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ülkede geliştirilen bazı humanoid robotların artık resmi kimlik sistemine dahil edilmeye başlandığı açıklandı. Böylece robotlar, dijital ortamda bağımsız bir “kimlik numarasına” sahip olabilecek.

Özellikle gelişmiş yapay zekâya sahip hizmet robotlarının takibinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Çinli yetkililer, robotların kayıt altına alınmasının güvenlik, veri yönetimi ve hukuki sorumluluk açısından önemli olduğunu düşünüyor. Sistem sayesinde her robotun kendine özel bir dijital kimliği olacak ve bu bilgiler merkezi veri tabanında tutulacak.

ROBOTLARIN TÜM VERİLERİ İZLENEBİLCEK

Proje Wuhan'daki Hubei İnsansı Robot İnovasyon Merkezi tarafından yürütülüyor. Paylaşılan bilgilere göre bu kimlikler, insanlar için kullanılan vatandaşlık sistemine benzer mantıkla çalışmayacak ancak robotların resmi olarak tanımlanmasını sağlayacak.

Çin vatandaşlarına verilen kimlik numarasına ekstra 11 karakter eklenerek 29 hanelik bir kimlik kodu veriliyor. Ek bölümle birlikte robotların kayıt bilgileri ile birlikte, kullanım geçmişi ve performans verileri izlenebilecek.

2. EL ROBOT PAZARI HAREKETLENEBİLİR

Kimlik veritabanı, insansı robotların ikinci el pazarını da artırabilir. Gelecekteki kullanıcılar, bir robotun servis geçmişini, çalışma durumunu ve geçmiş performans kayıtlarını doğrudan kimlik profili üzerinden inceleyebilecek.

ROBOTLARA STANDART GELİYOR

Şu an test aşamasında olan sistem, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın robotlar için gerekli ulusal standartları yayımlamasının ardından resmi olarak kullanılacak.

