Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle istirahat raporlarına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. Yeni yönetmelikle birlikte tek hekim tarafından verilebilecek rapor süresi sınırlandırıldı. Ayrıca bir kişinin yıl içinde alabileceği toplam istirahat raporu süresi için de yeni limit uygulanacak. Peki, tek hekim en fazla kaç gün istirahat raporu verebilecek?

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı "Sağlık Raporları Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri de istirahat raporu süresi oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, tek hekim tarafından verilebilecek rapor sürelerine sınır getirilirken, uzun süreli istirahat durumlarında sağlık kurulu şartı devreye alındı.Yeni uygulamanın özellikle uzun süreli rapor süreçlerinde denetimi artırması ve sağlık raporlarının daha sistematik şekilde düzenlenmesini sağlaması bekleniyor.

İSTİRAHAT RAPORU SÜRELERİ

Yeni yönetmeliğe göre, tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek, kontrol muayenesi sonrası bu süre 10 gün daha uzatılabilecek. 20 günü aşan durumlarda ise sağlık kurulu raporu zorunlu olacak. Aynı kişiye bir yıl içinde tek hekim tarafından verilebilecek istirahat raporlarının toplam süresi 40 günü geçemeyecek.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

