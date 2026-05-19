Ankara'da bir besi çiftliğinde bulunan ve heybeti nedeniyle görenleri şaşırtan 1.2 tonluk 'Paşa' isimli kurbanlık, araba fiyatına alıcı buldu. Çiftlikte Paşa ile karşılaşanlar fotoğraf çektirmek isterken, bazı vatandaşlar da "Daha önce bu boyutlarda hayvan görmemiştim." diyerek hayvanın büyüklüğüne dikkat çekiyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan çiftlikte yetiştirilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli kurbanlık dana, Trabzonlu hayırsever bir adamı tarafından 650 bin liraya satın alındı. Akbaş cinsi kurbanlığına 2,5 yıldır özenle baktığını ifade eden Yalçın Yangın, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan kurbanlık dananın tüm etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktardı.

Heybetini görenler gözlerine inanamıyor! 1.2 tonluk kurbanlık araba fiyatına satıldı

"2,5 SENEDİR ÖZENLE BESLİYORUZ"

Paşa'nın bütün etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirten Yalçın Yangın, "1998 yılından beri kasaplıkla uğraşıyoruz, son 4-5 yıldır da hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılıkla alakalı Sincan Yenikent Çoğlu mahallesinde bulunan çiftliğimizde müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Buradaki çiftliğimizde 4 bin tane küçükbaşımız ile 80 tane büyükbaş kurbanlığımız var. Büyükbaşlar ortalama 650-800 kilogram arasında gelmekte ama bir de göz bebeğimiz gibi baktığımız, 2.5 senedir özenle beslediğimiz Paşa'mız var. O da şu an 1 ton 200 kilogram gelmekte. Paşa'mızı Trabzonlu hayırsever bir iş adamı bizden 650 bin lira karşılığında satın aldı. Kurban bayramında da inşallah kesip bütün etini ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız" dedi.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN ÇOK"

Paşa'nın cüssesinden dolayı kontrol edilmesi zor bir hayvan olduğunu aktaran Yangın, "Paşamız 2.5 yaşında Akbaş cinsi bir danamız. Doğal yemlerle beslenerek 2.5 yıldır özenle bakılıyor. Hayvanımıza iki çoban tarafından özel olarak bakılıyor. Canlı ağırlığı şu an 1 ton 200 kilogram. Çok yaramaz ve haşin bir hayvan, çok zincir kırıyor. Kurban Bayramı'na kadar da özenle bakmaya devam edeceğiz. Paşa'mızın cüssesinden ve büyüklüğünden dolayı ilgi gösteren, gelip fotoğraf çektirmek isteyen insanlar çok. Açıkçası bu ilgiden de çok memnunuz. Diğer büyük danalarımızı görmek için çiftliğimize herkesi bekliyoruz. Şimdiden tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Rabbim rızasına uygun kurban kesip dağıtmayı, insanlarla paylaşmayı hepimize nasip etsin inşallah" şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCE BU BOYUTLARDA HAYVAN GÖRMEMİŞTİM"

1 ton 2 kilogramlık Paşa'nın büyük ve heybetli göründüğünü söyleyen Erdinç Kızılçelik, "Geçen sene de Yalçın Bey'den kurban almıştık. Bu sene 1.2 tonluk hayvanımızı kaçırdık. Paşa oldukça büyük ve heybetliymiş. Hayırsever bir abimize gitmiş, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Daha önce bu boyutlarda hayvan görmemiştim. Paşa'nın yanına geldiğimiz zaman ürkütücü gözüküyor ama bir o kadar da sevimli hayvan. Biz de 850 kiloluk bir hayvanı gördük Yalçın Bey ile pazarlık yapacağız, inşallah anlaşacağız" diye konuştu.

