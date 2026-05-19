Spor yaparken dili boğazına kaçtı! Genç yaşta ölümden döndü
Şırnak’ta voleybol oynamak için ısınma hareketleri yaptığı esnada dili boğazına kaçan 19 yaşındaki genç ölümden döndü.
- Ömer Faruk Anık (19), Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda ısınma hareketleri sırasında aniden fenalaştı.
- Dili boğazına kaçtığı belirtilen Anık'a çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri müdahale etti.
- Anık, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken ambulansta kalbi durdu ve kalp masajı yapıldı.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Anık'ın bilinci kapalıydı.
- Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, hastanede tedavi gören Anık'ı ziyaret etti.
Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynamak için salonda bulunan Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
KALBİ DURDU, MÜDAHALE ETTİLER
Dili boğazına kaçtığı belirtilen genç için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Anık, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada kalbinin durduğu öğrenilen genç öğrenciye ambulansta kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Anık’ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile birlikte hastanede tedavisi devam eden öğrenciyi ziyaret etti. Hastane yetkililerinden sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Ekici, olay sonrası tedavisi süren öğrencinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunarak ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.