19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul’un çalışma düzeni yer aldı. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının kapalı olmasıyla birlikte gözler hisse senedi piyasası, VİOP işlemleri ve bankacılık sistemine çevrildi. Gözler ise ''19 Mayıs (bugün) borsa açık mı, kapalı mı?” sorusunun cevabına çevrildi.

Resmi tatil takvimiyle birlikte Borsa İstanbul’un işlem programı da netlik kazandı. Borsayı takip etmek ve işlem yapmak isteyen yatırımcılar 19 Mayıs Salı günü hisse senedi işlemlerinin yapılıp yapılmayacağını ve piyasaların yeniden hangi tarihte açılacağını araştırmaya başladı. Peki, 19 Mayıs (bugün) borsa açık mı, kapalı mı?

19 Mayıs (bugün) borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul resmi tatil takvimi

19 MAYIS BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

2026 yılı resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs Salı günü Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu nedenle bugün hisse senedi piyasasında işlem gerçekleştirilmeyecek. Aynı zamanda Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da seans yapılmayacak.

Resmi tatil nedeniyle yatırımcılar gün boyunca alım ve satım işlemi gerçekleştiremeyecek. Borçlanma araçları piyasasında da işlemler durdurulacak. Takas ve valör süreçleri ise resmi tatil düzenine göre ilerleyecek.

19 Mayıs (bugün) borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul resmi tatil takvimi

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul 19 Mayıs Salı günündeki resmi tatilin ardından 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yeniden açılacak. Piyasalarda işlemler normal seans saatleri üzerinden devam edecek.

Çarşamba günü itibarıyla yatırımcılar yeniden emir girişi yapabilecek. Açılış seansı, sürekli işlem bölümü ve kapanış işlemleri standart işlem düzenine göre sürdürülecek.

19 Mayıs (bugün) borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul resmi tatil takvimi

2026 BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2026 Perşembe - Yılbaşı Tatili - Kapalı

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi - Saat 13.00’e kadar açık

20-21-22 Mart 2026 - Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2026 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2026 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2026 Salı - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

26 Mayıs 2026 Salı - Kurban Bayramı Arefesi - Saat 13.00’e kadar açık

27-28-29-30 Mayıs 2026 - Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2026 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2026 Pazar - Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2026 Çarşamba - Cumhuriyet Bayramı Arefesi - Saat 13.00’e kadar açık

29 Ekim 2026 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

Haberle İlgili Daha Fazlası