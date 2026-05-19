19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle milyonlarca vatandaş toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve belediyelerin yaptığı açıklamalar sonrası 19 Mayıs Salı günü bazı toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı netleşti.

''19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metro, marmaray, metrobüs, otobüs ücretsiz mi?'' soruları gündemde yerini aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşlar metro, Marmaray, İETT, Başkentray ve İZBAN seferlerinin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Bugün metro, marmaray, metrobüs, otobüs ücretsiz mi? 19 Mayıs ücretsiz toplu taşıma düzenlemesi

BUGÜN METRO ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul’da metro ulaşımı ücretsiz olarak hizmet veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar kapsamında, İstanbulkart entegrasyonuna dahil raylı sistem hatlarında yolculardan ücret alınmıyor.

Bugün metro, marmaray, metrobüs, otobüs ücretsiz mi? 19 Mayıs ücretsiz toplu taşıma düzenlemesi

Metro İstanbul tarafından işletilen hatlarda vatandaşlar gün boyunca ücretsiz seyahat edebiliyor. Bayram nedeniyle seferler cumartesi tarifesine göre düzenlenirken, yoğunluk yaşanmaması adına yolcuların güncel sefer saatlerini resmi uygulamalar üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz hizmet veren hatlar arasında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı da yer alıyor.

Bugün metro, marmaray, metrobüs, otobüs ücretsiz mi? 19 Mayıs ücretsiz toplu taşıma düzenlemesi

BUGÜN MARMARAY, METROBÜS VE OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs kapsamında Marmaray hattında da ücretsiz ulaşım uygulanıyor. İETT’ye bağlı otobüsler ve metrobüs hatlarında da ücretsiz ulaşım kararı alındı. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanan yolcular, bayram boyunca İETT otobüsleri ve metrobüs seferlerinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli ile SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy ve SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim hatlarında normal ücret tarifesi uygulanmaya devam ediyor. Ayrıca 139 Üsküdar-Şile ile 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatları da ücretsiz ulaşım kapsamına dahil edilmiyor.

Bugün metro, marmaray, metrobüs, otobüs ücretsiz mi? 19 Mayıs ücretsiz toplu taşıma düzenlemesi

19 MAYIS İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de belirli toplu taşıma hatlarında ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda raylı sistemlerde ücretsiz uygulama devreye alındı.

Bugün metro, marmaray, metrobüs, otobüs ücretsiz mi? 19 Mayıs ücretsiz toplu taşıma düzenlemesi

İstanbul’da Marmaray, metro hatları, metrobüs ve İETT otobüslerinde ücretsiz ulaşım sağlanırken, Ankara’da Başkentray, metro, Ankaray ve otobüsler ücretsiz hizmet veriyor. İzmir’de ise İZBAN hattı gün boyunca ücretsiz olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası