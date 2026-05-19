Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Yumaklı, “TMO alımları kendi iş yerleri ve lisanslı depolar aracılığıyla yürütülüyor. 2025/26 alım döneminde üreticiler ürünlerini 600’ün üzerinde noktada teslim etti. Bu sezon da TMO’ya arz edilen ürünün tamamı satın alınacak şekilde yeterli sayıda alım noktası açılacak. Üreticilerimiz mağdur edilmeyecek. TMO geçmişte olduğu gibi bundan sonra da üreticinin ve tüketicinin yanında olmaya devam edecek” dedi.

Tarımda fiyat istikrarı ve üretici korunacak! TMO'dan hububat alımlarında geniş ağ, güçlü müdahale

TMO’nun piyasa düzenleyici rolüne dikkat çeken Yumaklı, “TMO görev alanına giren ürün piyasalarını yakından takip ederek fiyat istikrarı, üretici, sanayici ve tüketici memnuniyeti için gayret gösteriyor. Arz talep dengesi gözetilerek piyasada denge sağlıyor. Üreticinin emeğinin korunması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve tarımsal piyasaların istikrarlı işlemesi temel önceliğimiz. Bu doğrultuda lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılacak, ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) piyasası derinleştirilecek ve üreticilerin bu sisteme entegrasyonu artırılacak” diye konuştu.

Yumaklı, son yıllarda hububat üretimini artırmaya yönelik politikalar uygulandığını söyledi. “Yapılan çalışmalar neticesinde ülke genelinde hububat ekiliş alanı artmış, TMO tarafından özellikle son üç yıl boyunca uzun yıllar ortalamasının üzerinde alım yapıldı” diyen Yumaklı, alım fiyatları belirlenirken üretici maliyetleri, piyasa şartları ve dünya fiyatlarının dikkate alındığını vurgulayarak “TMO alım fiyatları referans niteliği taşır. Bu sayede üreticinin korunmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

SERBEST SATIŞLA ÜRÜNE ERİŞİM ARTACAK

Bakan Yumaklı, 17 Şubat 2026’da devreye alınan serbest satış uygulamasına ilişkin de bilgi verdi. Yumaklı, “Serbest satış uygulaması bütün stokları kapsamıyor. Bu tarih itibarıyla satılan buğdayın bir kısmı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden satışa sunuldu. Bu adımla piyasa aktörlerinin ürüne erişimini artırmayı hedefliyoruz. Amaç arzı rahatlatmak ve fiyat oluşumunu daha dengeli hâle getirmek. Serbest satışa konu olan miktar arz güvenliği açısından risk oluşturmayacak düzeydedir. Hasat dönemine kadar piyasaya kesintisiz ürün arzı sağlayacak yeterli stok bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

