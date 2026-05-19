Tarımda fiyat istikrarı ve üretici korunacak! TMO'dan hububat alımlarında geniş ağ, güçlü müdahale
TMO’nun hububat piyasasındaki rolünü aktif şekilde sürdürdüğünü belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu sezon da TMO’ya arz edilen ürünün tamamı satın alınacak şekilde yeterli sayıda alım noktası açılacak. Üreticilerimiz mağdur edilmeyecek” dedi.
- TMO, kendi iş yerleri ve lisanslı depolar aracılığıyla alım yapıyor ve 2025/26 alım döneminde 600'ün üzerinde noktada teslimat gerçekleştirildi.
- Bu sezon da TMO'ya arz edilen ürünün tamamı satın alınacak şekilde yeterli sayıda alım noktası açılacak.
- TMO, piyasa düzenleyici rolüyle fiyat istikrarı, üretici, sanayici ve tüketici memnuniyeti için gayret gösteriyor ve arz talep dengesi gözetiliyor.
- Hububat ekiliş alanlarını artırmaya yönelik politikalar uygulanmasıyla son üç yıl boyunca uzun yıllar ortalamasının üzerinde alım yapıldı.
- Alım fiyatları belirlenirken üretici maliyetleri, piyasa şartları ve dünya fiyatları dikkate alınıyor.
- 17 Şubat 2026'da devreye alınan serbest satış uygulamasıyla piyasa aktörlerinin ürüne erişimi artırılmayı ve arzın rahatlatılması hedefleniyor.
CEMAL EMRE KURT - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat piyasasındaki rolünü aktif şekilde sürdürdüğünü söyledi.
Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Yumaklı, “TMO alımları kendi iş yerleri ve lisanslı depolar aracılığıyla yürütülüyor. 2025/26 alım döneminde üreticiler ürünlerini 600’ün üzerinde noktada teslim etti. Bu sezon da TMO’ya arz edilen ürünün tamamı satın alınacak şekilde yeterli sayıda alım noktası açılacak. Üreticilerimiz mağdur edilmeyecek. TMO geçmişte olduğu gibi bundan sonra da üreticinin ve tüketicinin yanında olmaya devam edecek” dedi.
TMO’nun piyasa düzenleyici rolüne dikkat çeken Yumaklı, “TMO görev alanına giren ürün piyasalarını yakından takip ederek fiyat istikrarı, üretici, sanayici ve tüketici memnuniyeti için gayret gösteriyor. Arz talep dengesi gözetilerek piyasada denge sağlıyor. Üreticinin emeğinin korunması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve tarımsal piyasaların istikrarlı işlemesi temel önceliğimiz. Bu doğrultuda lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaştırılacak, ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) piyasası derinleştirilecek ve üreticilerin bu sisteme entegrasyonu artırılacak” diye konuştu.
Yumaklı, son yıllarda hububat üretimini artırmaya yönelik politikalar uygulandığını söyledi. “Yapılan çalışmalar neticesinde ülke genelinde hububat ekiliş alanı artmış, TMO tarafından özellikle son üç yıl boyunca uzun yıllar ortalamasının üzerinde alım yapıldı” diyen Yumaklı, alım fiyatları belirlenirken üretici maliyetleri, piyasa şartları ve dünya fiyatlarının dikkate alındığını vurgulayarak “TMO alım fiyatları referans niteliği taşır. Bu sayede üreticinin korunmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan çiftçiye yeni destek paketi! 24 ay geri ödemesiz, 7 yıl vadeli finansman
SERBEST SATIŞLA ÜRÜNE ERİŞİM ARTACAK
Bakan Yumaklı, 17 Şubat 2026’da devreye alınan serbest satış uygulamasına ilişkin de bilgi verdi. Yumaklı, “Serbest satış uygulaması bütün stokları kapsamıyor. Bu tarih itibarıyla satılan buğdayın bir kısmı Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden satışa sunuldu. Bu adımla piyasa aktörlerinin ürüne erişimini artırmayı hedefliyoruz. Amaç arzı rahatlatmak ve fiyat oluşumunu daha dengeli hâle getirmek. Serbest satışa konu olan miktar arz güvenliği açısından risk oluşturmayacak düzeydedir. Hasat dönemine kadar piyasaya kesintisiz ürün arzı sağlayacak yeterli stok bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.