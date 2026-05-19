Kırım sürgünü... Acı her yıl katlanıyor
Kırım Tatarları, 1944’te Stalin kararıyla bir gecede yurtlarından sürgün edildi. Yüz binlerce kişi Orta Asya’ya zorla gönderildi, büyük kısmı yolda hayatını kaybetti. Aradan 82 yıl geçmesine rağmen Kırım Tatarları hâlâ geri dönüş mücadelesi veriyor.
Kırım Tatar Türkleri, eski Sovyet lideri Josef Stalin’in çıkardığı gizli bir kararnameyle 18 Mayıs 1944’te bir gecede öz yurtlarından sürgün edilip bilinmeyene götürüldü... Çoğunluğu yaşlı, çocuk ve kadınlardan oluşan 250 bin civarındaki Kırım Tatarı, hayvanların taşındığı vagonlara dolduruldu.
BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ
Aç susuz şekilde Orta Asya’ya sürülen 250 bin kişinin yarıdan fazlası sürgün bölgesine ulaşamadan hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar çeşitli bölgelere sürüldü.
1944 sürgününün acısını 82 yıldır hafızalarında koruyan Kırım Tatarları, bugün hâlâ öz yurtlarına dönmek ve topraklarını geri almak için mücadele etmeye devam ediyor.
