Sağlık Bakanlığı insanları sağlıklı tutmayı hedefleyen yeni bir sistemi devreye sokuyor. Türkiye genelinde Esenlik ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri kurulacak. Fizyoterapistler, diyetisyenler ve psikologlar sağlıklı yaşama rehberliği sunacak.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla yalnızca hastalıkları tedavi eden değil, vatandaşın sağlıklı yaşamasını hedefleyen yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıkladığı projeler, Türkiye’nin sağlıkta koruyucu hekimlik, sağlıklı yaşam ve yerli sağlık teknolojileri ekseninde büyük bir dönüşüm hedeflediğini ortaya koyuyor. Bu hedeflerden biri de hazırlıkları devam eden “Esenlik Mevzuatı”... Bu projenin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye genelinde “Esenlik ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri” kurulacak.

“ESENLİK” ALTYAPISI HAZIR

Avrupa ve Amerika’da hızla büyüyen “wellness” yani sağlıklı yaşam sektörü artık Türkiye’de “esenlik” adıyla yasal altyapıya kavuşuyor. Hazırlanan yönetmelik taslağıyla birlikte fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sağlık profesyonellerinin görev yapacağı merkezlerde kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hâlini destekleyen hizmetler sunulacak. Özellikle termal bölgeler, doğa turizmi alanları ve kıyı şehirlerinde kurulacak esenlik merkezleriyle Türkiye’nin “wellness turizmi”nde güçlü bir destinasyon olması hedefleniyor.

SAĞLIKLI KALMA MERKEZLERİ

Yeni sistemin en dikkat çekici yönü ise hastalık odaklı değil, “koruyucu sağlık” odaklı olması. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Esenlik mevzuatı sadece hastalara sağlık hizmeti sunmak için değil, sağlıklı kalmak için özel sektörün de olacağı, kamu sektörünün de olacağı, üniversitenin de olacağı, sağlıklı insanların yaşam kalitesini artırmak için hizmet sunacak bir mevzuat. Amacımız, insanların hasta olmadan önce yaşam kalitesini yükseltmek.” ifadelerini kullandı. Yeni model yabancı turistleri de hedefliyor. Bakanlık, sağlık turizmini “ameliyat turizmi”nin ötesine taşıyarak Türkiye’yi sağlıklı yaşam merkezi hâline getirmeyi planlıyor.

