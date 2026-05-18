ABD Başkanı Donald Trump, "Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik yarın planlanan saldırıları erteledim" açıklamasında bulundu. İran dini lideri Hamaney, tehditlere "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak" sözleri ile cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin talepleri doğrultusunda İran'a yönelik yarın planlanan saldırıların ertelenmesi talimatın verdiğini belirterek, "Kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırının anında başlatılmasına hazır olunması yönünde de talimat verdim" dedi.

ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine yönelik saldırıların sürdürülmesi ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran'a yönelik askeri saldırıyı ertelemem yönünde talepte bulundu" dedi.

Trump, söz konusu çağrıların şu anda ciddi müzakerelerin yürürlükte olması nedeniyle yapıldığını savundu. Trump, "Liderlerin görüşüne göre bunun nedeni, ABD'nin yanı sıra Orta Doğu'daki ve diğer bölgelerdeki tüm ülkeler açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak olmasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, anlaşmanın İran'ın nükleer silah üretimine ilişkin maddelere sahip olması gerektiğine yönelik ifadelerini tekrarlayarak, "En önemlisi, bu anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını içerecektir" dedi.

Trump, "Bu liderlere duyduğum saygı doğrultusunda ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve ABD ordusuna, İran'a yönelik yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceği talimatını verdim" dedi.

Trump, "Ancak aynı zamanda kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması durumunda, İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırının anında başlatılmasına hazır olunması yönünde de talimat verdim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump

TAHRAN: HAVA SAVUNMALAR DEVREYE GİRDİ

Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası’ndaki İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği açıklandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Keşm Adası yakınlarında hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Buna göre, Keşm Adası yakınlarında mikro insansız hava araçlarının (İHA) varlığının tespit edilmesi üzerine İran Hava Savunma Sistemleri faaliyete geçti.

Mikro İHA'ların düşürülüp düşürülmediğine ilişkin ise bilgi verilmezken, Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, durumun kontrol altında olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuz halinde bulunduğunu söyledi.

ABD, İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledi! Trump, talepte bulunan ülkeleri açıkladı

HAMANEY'DEN TEHDİTLERE SERT CEVAP

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD’nin İran’a yönelik yeni savaş tehdidine ilişkin, “Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak.” dedi.

İran lideri Mücteba Hamaney

İran liderinin resmi Telegram hesabından, olası bir savaşa ilişkin mesajı yayımlandı.

​​​​​​​Mesajda, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır.” İfadeleri yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası