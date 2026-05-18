Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin AB üyelik hedefi ve Avrupa ile ilişkilerine dair olumlu mesajlar verirken, stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Wadephul, Türkiye’nin NATO ve bölgesel krizlerde önemli bir ortak olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantı ve görüşmeler sırasında iki ülke ilişkilerini, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkileri, güvenlik politikaları ile bölgesel çatışmaları ele aldıklarını belirten Wadephul, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD ve İran müzakerelerinde coğrafi yakınlık, politik ve ekonomik ağırlığı ile önemli bir etkiye sahip olduğuna vurgu yaptı.

Almanya’dan Türkiye’ye AB mesajı: Güvenilir ortak olacaktır

"POTANSİYEL OLARAK ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİP"

Wadephul, "Türkiye, yalnızca coğrafi yakınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda büyük siyasi ve ekonomik önemi nedeniyle de bu çatışma bölgeleri üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkiye sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine sadık kaldığı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Wadephul, "Bu olumlu bir sinyal. Federal Hükümet olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki stratejik ilişkileri daha da geliştirmeyi arzuluyoruz. Özellikle ortak çıkarlarımız olan konularda, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği'nin önemli bir ticaret ortağı olarak dikkate alınmasını destekliyoruz. Avrupa Birliği'nin savunma politikası ve sanayi politikası araçlarının geliştirilmesi kapsamında Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin modernizasyonu da önemli olabilir" ifadelerini kullandı.

Wadephul, "Ortak hedeflerimizin ve çıkarlarımız olduğu konularda Türkiye, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin de önemli bir ticari ortağı olarak daima tüm sanayi ve savunma politikaları geliştirirken birlikte düşünülmeli ve dahil edilmelidir" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye'nin AB üyelik süreci çabalarına da değinerek, "Türkiye, Avrupa Birliği'ne katılmak istiyorsa Almanya'da dostane ve güvenilir bir ortak bulacaktır. Bu bağlamda Kopenhag kriterleri, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları, AB'ye kabul edilmenin bağlayıcı ön şartı olarak kalmaya devam etmektedir" dedi.

"AVRUPA, HÜRMÜZ'ÜN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA HAZIR"

İran'daki savaşın geniş kapsamlı sonuçlarına ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya dikkat çeken Wadephul, "Bugün dünyanın birçok yerinde pek çok insan acı çekiyor. Her geçen gün sonuçlar daha da ağırlaşıyor. Avrupa, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmaya hazırdır. Bölge ülkeleriyle birlikte, bu çatışmaya ilişkin güvenlik, ekonomi ve enerji çıkarlarımızı nasıl koruyacağımızı belirleyeceğiz. Bu konuda bölge ülkeleriyle çok yakın temas halindeyim" dedi.



Wadephul, İran bağlamındaki krizlerin çözüm çabaları için Türkiye'ye teşekkür etti. Wadephul, "Hepimiz, İran'ın gelecekte komşuları için artık bir tehdit oluşturmaması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu nedenle, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmemelidir. İran, kapsamlı füze programını ve bölgedeki kışkırtma politikasını sonlandırmalı ve Hürmüz Boğazı'nı ücretsiz ve yeniden gemilerin geçişine açık hale getirmelidir" dedi.

"TÜRKİYE GİBİ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Gazze konusunda Türkiye ile Almanya'nın aynı endişeleri taşıdığına vurgu yapan Wadephul, "Bazı noktalarda farklı yollar izliyoruz ki bu da bir sorun değil ama hedefimiz aynı. İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunun çözümü olarak iki devletli çözümü destekliyoruz. Gazze Şeridindeki insani durumdan da endişe duyuyoruz ve orada daha fazla şey yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Wadephul, "Gazze Şeridi'ndeki insanlar acı çekiyor. İlaç tedariği de dahil olmak üzere insani yaşam malzemelerine ulaşabilmeleri gerekiyor. Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım malzemesi gönderilebilmesi için imkanlar oluşturulmalı ve bu karayoluyla da yapılmalı. Bunu hemen şimdi yapmalıyız. Aynı anda birçok krizi yönetmemiz gerekse de gözümüzü Gazze Şeridinden ve acı çeken insanların durumundan ayırmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"GAZZE FİLOSU EYLEMLERİ AMACINA ULAŞMADI"

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini sert bir dille eleştirirken Wadephul, "Aynı zamanda şunu da söylemeliyim ki, Gazze Filosu gibi eylemlerden kaçınılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlar katılımcılar için tehlikelidir ve şu ana kadar bu gemilerden hiçbiri Gazze Şeridi'ne gerçekten ulaşamamış ve yardım malzemeleri ulaşmamıştır. Dolayısıyla bu tehlikeler bizim açımızdan çok büyük ve biz bunlardan kaçınıyoruz. Ancak bu insani yardımın ulaşması gerektiği konusunda bizim de aynı görüşte olmamızı engellemiyor" dedi.



"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdidin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş olduğunu kaydeden Wadephul, "Türkiye, bu konuda da Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olmaya defalarca hazır olduğunu belirtti. İstanbul'da toplantılar düzenlendi ve daha önce de Türkiye, müzakerelerde ve tahıl anlaşmasında aktif bir rol oynamıştı. Bunun için çok minnettarız" diye konuştu.



Wadephul, "Bu korkunç savaşın sonuna ancak Rusya nihayet Ukrayna ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunda yaklaşabiliriz. Avrupalılar şimdiden yapıcı ve aktif bir rol üstlenmeye başlamış durumdalar. Biz hazırız, ancak Rusya'nın ciddi bir şekilde müzakereye hazır olması gerekiyor. Savaşın sonuçlarından giderek daha fazla acı çeken Rus halkı ve hızla çökmekte olan Rus ekonomisi için de bu savaşın sona ermesi menfaatine olacaktır " dedi. Wadephul, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne de değinerek, "Türkiye bu gergin ortamlarda sorumluluk üstlendiğini etkileyici bir şekilde ortaya koymakta. Temmuz ayında Ankara'daki NATO Zirvesi, Türkiye'yi ittifakın daha da güçlendirilmesi için kilit bir konuma getiriyor" dedi.

