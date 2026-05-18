Süper Lig ekibi Samsunspor, kalecileri Okan Kocuk'un A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer almamasına tepki gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

Süper Lig ekibi Samsunspor, geniş kadronun duyurulmasının ardından bir açıklama yaparak Okan Kocuk serzenişinde bulundu.

"ŞAŞKINLIKLA KARŞILAMIŞ BULUNUYORUZ"

Karadeniz ekibi, Okan Kocuk’un kadroda yer almamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek "A Millî Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk’un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz.

2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi’nde en çok maçta kalesini gole kapatan (clean sheet) kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur.

Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir.

Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam…" ifadelerine yer verdi.

